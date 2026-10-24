Делото за побоя над Християн Пендиков започва отначало

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отначало, след като съдът оправда Борче Ангелов и Илия Спасески. Пендиков беше нападнат на 19 януари 2023 г. и получи тежки травми, сред които счупена челюст, счупени прешлени и счупени ребра.

Пендиков, който беше секретар на вече заличеното сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид, заяви пред NOVA NEWS, че нападението е било свързано с българското му самосъзнание.

От присъда от 8 месеца до оправдателно решение

„На 19 януари 2023 г. бях зверски пребит от двамата нападатели. Съдът обаче ги освободи. Пораженията по мен са физически – имам счупена челюст, счупени прешлени и ребра“, разказа Пендиков.

При първоначалното разглеждане съдът в Охрид е постановил по 8 месеца ефективен затвор за Ангелов и Спасески, както и 2-годишен изпитателен срок. Пендиков уточни, че прокуратурата и защитата са обжалвали решението, след което делото се е върнало за ново разглеждане в същия съд.

По думите му при повторното разглеждане са участвали същият съдебен състав, съдия и прокурор. Резултатът обаче е бил различен – двамата обвиняеми са оправдани.

Писмените мотиви още не са получени

„След обжалване от страна на прокуратурата и от тях делото се върна на първа инстанция в Охрид, където същият състав, същият съдия и същият прокурор една година по-късно им дадоха оправдателна присъда“, заяви Пендиков.

Към момента Пендиков не разполага с писмените мотиви към оправдателната присъда. Той посочи, че съдията е прочел решението и е заявил, че мотивите ще бъдат предоставени няколко дни по-късно.

„Към момента не мога да коментирам това, тъй като съдията прочете присъдата, но ни каза, че няколко дни по-късно ще я получим“, каза Пендиков.

Той определи решението като „срамно и позорно“ и заяви, че то създава усещане за безнаказаност при нападения срещу хора с българско самосъзнание. Пендиков допълни, че ще коментира по-подробно присъдата, след като получи мотивите към нея.

Източници: nova.bg, bntnews.bg