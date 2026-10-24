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Делото за побоя над Християн Пендиков започва отначало
  Тема: Известни личности

Делото за побоя над Християн Пендиков започва отначало

24 Октомври, 2026 19:13, обновена 24 Октомври, 2026 19:16 461 6

  • християн пендиков-
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  • съдебен процес

Съдът в Охрид оправда Борче Ангелов и Илия Спасески. Пендиков все още очаква писмените мотиви към решението

Делото за побоя над Християн Пендиков започва отначало - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отначало, след като съдът оправда Борче Ангелов и Илия Спасески. Пендиков беше нападнат на 19 януари 2023 г. и получи тежки травми, сред които счупена челюст, счупени прешлени и счупени ребра.

Пендиков, който беше секретар на вече заличеното сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид, заяви пред NOVA NEWS, че нападението е било свързано с българското му самосъзнание.

„На 19 януари 2023 г. бях зверски пребит от двамата нападатели. Съдът обаче ги освободи. Пораженията по мен са физически – имам счупена челюст, счупени прешлени и ребра“, разказа Пендиков.

От присъда от 8 месеца до оправдателно решение

При първоначалното разглеждане съдът в Охрид е постановил по 8 месеца ефективен затвор за Ангелов и Спасески, както и 2-годишен изпитателен срок. Пендиков уточни, че прокуратурата и защитата са обжалвали решението, след което делото се е върнало за ново разглеждане в същия съд.

По думите му при повторното разглеждане са участвали същият съдебен състав, съдия и прокурор. Резултатът обаче е бил различен – двамата обвиняеми са оправдани.

„След обжалване от страна на прокуратурата и от тях делото се върна на първа инстанция в Охрид, където същият състав, същият съдия и същият прокурор една година по-късно им дадоха оправдателна присъда“, заяви Пендиков.

Писмените мотиви още не са получени

Към момента Пендиков не разполага с писмените мотиви към оправдателната присъда. Той посочи, че съдията е прочел решението и е заявил, че мотивите ще бъдат предоставени няколко дни по-късно.

„Към момента не мога да коментирам това, тъй като съдията прочете присъдата, но ни каза, че няколко дни по-късно ще я получим“, каза Пендиков.

Той определи решението като „срамно и позорно“ и заяви, че то създава усещане за безнаказаност при нападения срещу хора с българско самосъзнание. Пендиков допълни, че ще коментира по-подробно присъдата, след като получи мотивите към нея.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И къде пише,

    3 0 Отговор
    че делото започва отначало? Ако прокуратурата им не протестира решението на съда, то става окончателно.

    Коментиран от #2

    19:19 24.10.2026

  • 2 не е ли малко комично?

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "И къде пише,":

    Нашият човек в РСМ се нарича Пендиков. Това накъв намек за евро ценности ли е?

    19:23 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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