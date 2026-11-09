Ива Михайлова: Тормозът започна, когато се изявих като българка

Ива Михайлова заяви, че има трайни последици, които затрудняват ежедневието ѝ, след като в продължение на месеци не е получавала необходимата рехабилитация в Кочани. Тя даде интервю за БНТ преди поредното заседание по делото срещу нея в Северна Македония.

„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук“, каза Михайлова.

Лечението ѝ в България е започнало три-четири седмици преди интервюто, а рехабилитацията е започнала наскоро. По думите ѝ лекарите все още не могат да кажат колко дълго ще продължи възстановяването. Тя обясни, че заради проблеми с гръбнака не се чувства комфортно да седи с кръстосани крака.

Михайлова посочи още, че лекарите са я предупредили, че изтръпването на крайниците и други последици може да останат дори при медицинска интервенция. Ако лечението в България не даде резултат, е възможно да бъде изпратена в Израел.

Твърдения за наблюдение и обиски

В интервюто Михайлова твърди, че през последните три-четири месеца в Кочани е била следена ежедневно. По думите ѝ пред дома ѝ постоянно е имало полиция, извършвани са обиски, а над къщата е прелитал дрон. Тя заявява, че при излизане е забелязвала човек, който я следи.

„Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна“, каза Михайлова. Тя твърди, че подаден сигнал до вътрешен контрол за действията на властите не е получил отговор в продължение на три месеца.

Михайлова заяви и че е получавала негативни съобщения в социалните мрежи. Според нея публикации в македонски и албански медии са настроили обществото срещу нея и срещу България. Това са нейни твърдения, които не са потвърдени в интервюто от независим източник.

Делото в Кочани

Михайлова е обвиняема по дело за тежка катастрофа в Северна Македония, при която има един загинал и няколко ранени. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

Тя е поискала да участва във видеоконферентна връзка в заседанието, насрочено за 9 ноември. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, представени от защитата. По думите на Михайлова заключенията сочат, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента и подкрепят тезата за нейната невинност.

БНТ съобщава, че адвокатът ѝ е внесъл молба за дистанционно участие и че предстои прокуратурата и съдът да се произнесат по нея. По информация на bTV съдът вече е постановил производството да продължи задочно. Заседанието трябва да изясни как ще бъде разгледано искането за онлайн участие и каква тежест ще имат експертизите на защитата.