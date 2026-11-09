Ива Михайлова: Тормозът започна, когато се изявих като българка

Ива Михайлова заяви, че има трайни последици, които затрудняват ежедневието ѝ, след като в продължение на месеци не е получавала необходимата рехабилитация в Кочани. Тя даде интервю за БНТ преди поредното заседание по делото срещу нея в Северна Македония.
„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук“, каза Михайлова.
Лечението ѝ в България е започнало три-четири седмици преди интервюто, а рехабилитацията е започнала наскоро. По думите ѝ лекарите все още не могат да кажат колко дълго ще продължи възстановяването. Тя обясни, че заради проблеми с гръбнака не се чувства комфортно да седи с кръстосани крака.
Михайлова посочи още, че лекарите са я предупредили, че изтръпването на крайниците и други последици може да останат дори при медицинска интервенция. Ако лечението в България не даде резултат, е възможно да бъде изпратена в Израел.
Твърдения за наблюдение и обиски
В интервюто Михайлова твърди, че през последните три-четири месеца в Кочани е била следена ежедневно. По думите ѝ пред дома ѝ постоянно е имало полиция, извършвани са обиски, а над къщата е прелитал дрон. Тя заявява, че при излизане е забелязвала човек, който я следи.
„Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна“, каза Михайлова. Тя твърди, че подаден сигнал до вътрешен контрол за действията на властите не е получил отговор в продължение на три месеца.
Михайлова заяви и че е получавала негативни съобщения в социалните мрежи. Според нея публикации в македонски и албански медии са настроили обществото срещу нея и срещу България. Това са нейни твърдения, които не са потвърдени в интервюто от независим източник.
Делото в Кочани
Михайлова е обвиняема по дело за тежка катастрофа в Северна Македония, при която има един загинал и няколко ранени. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.
Тя е поискала да участва във видеоконферентна връзка в заседанието, насрочено за 9 ноември. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, представени от защитата. По думите на Михайлова заключенията сочат, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента и подкрепят тезата за нейната невинност.
БНТ съобщава, че адвокатът ѝ е внесъл молба за дистанционно участие и че предстои прокуратурата и съдът да се произнесат по нея. По информация на bTV съдът вече е постановил производството да продължи задочно. Заседанието трябва да изясни как ще бъде разгледано искането за онлайн участие и каква тежест ще имат експертизите на защитата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ма те и другите там са българи
Коментиран от #3
08:58 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бау
До коментар #1 от "ма те и другите там са българи":Не и според Кремъл
Коментиран от #8
08:59 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да си ходи, откъдето е дошла
Коментиран от #18
09:03 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 добре де
09:10 09.11.2026
8 Здравейте
До коментар #3 от "Бау":Така ли ти наредиха да кажеш?
Коментиран от #10
09:10 09.11.2026
9 Здравейте
Коментиран от #14
09:12 09.11.2026
10 Бау
До коментар #8 от "Здравейте":Така Сталин нареди на тукашните му слуги. Или си забравил историята си за сметка на собствения си народ?
09:12 09.11.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Троян":Невинните не бягат нелегално през границата.
09:13 09.11.2026
12 Това нагло същество
09:18 09.11.2026
13 Промяната
09:20 09.11.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Здравейте":А прави ли го? В случая търси политически дивиденти. Стотици българи гният по затворите в света и външно министерство си затваря очите. Преди повече от 20 години срещнах стар приятел и седнахме на бира. Оплака се, че бил в затвора в Австрия. Беше тираджия и направил катастрофа. За Коледа в затвора дошъл представител на сръбското посолство с ядене и пиене. Видя ме да стоя в ъгъла и ме попита , откъде съм. Като чул , че е българин му рекъл " Ама идвай на масата , братко. Наш човек си" Никой от българското посолство не се е срещал за тях.
09:21 09.11.2026
15 то и без това е вредно
09:21 09.11.2026
16 Дръж се момиче
09:27 09.11.2026
17 9689
09:27 09.11.2026
18 момичето е българка
До коментар #5 от "Да си ходи, откъдето е дошла":тук си е у дома и в югозападна отцепена България също
09:28 09.11.2026