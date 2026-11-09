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Ива Михайлова: Тормозът започна, когато се изявих като българка

Ива Михайлова: Тормозът започна, когато се изявих като българка

9 Ноември, 2026 08:49 819 18

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • северна македония-
  • съдебно дело-
  • катастрофа

Обвиняемата по делото в Кочани поиска да участва онлайн в заседанието

Ива Михайлова: Тормозът започна, когато се изявих като българка - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова заяви, че има трайни последици, които затрудняват ежедневието ѝ, след като в продължение на месеци не е получавала необходимата рехабилитация в Кочани. Тя даде интервю за БНТ преди поредното заседание по делото срещу нея в Северна Македония.

„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук“, каза Михайлова.

Лечението ѝ в България е започнало три-четири седмици преди интервюто, а рехабилитацията е започнала наскоро. По думите ѝ лекарите все още не могат да кажат колко дълго ще продължи възстановяването. Тя обясни, че заради проблеми с гръбнака не се чувства комфортно да седи с кръстосани крака.

Михайлова посочи още, че лекарите са я предупредили, че изтръпването на крайниците и други последици може да останат дори при медицинска интервенция. Ако лечението в България не даде резултат, е възможно да бъде изпратена в Израел.

Твърдения за наблюдение и обиски

В интервюто Михайлова твърди, че през последните три-четири месеца в Кочани е била следена ежедневно. По думите ѝ пред дома ѝ постоянно е имало полиция, извършвани са обиски, а над къщата е прелитал дрон. Тя заявява, че при излизане е забелязвала човек, който я следи.

„Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна“, каза Михайлова. Тя твърди, че подаден сигнал до вътрешен контрол за действията на властите не е получил отговор в продължение на три месеца.

Михайлова заяви и че е получавала негативни съобщения в социалните мрежи. Според нея публикации в македонски и албански медии са настроили обществото срещу нея и срещу България. Това са нейни твърдения, които не са потвърдени в интервюто от независим източник.

Делото в Кочани

Михайлова е обвиняема по дело за тежка катастрофа в Северна Македония, при която има един загинал и няколко ранени. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

Тя е поискала да участва във видеоконферентна връзка в заседанието, насрочено за 9 ноември. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, представени от защитата. По думите на Михайлова заключенията сочат, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента и подкрепят тезата за нейната невинност.

БНТ съобщава, че адвокатът ѝ е внесъл молба за дистанционно участие и че предстои прокуратурата и съдът да се произнесат по нея. По информация на bTV съдът вече е постановил производството да продължи задочно. Заседанието трябва да изясни как ще бъде разгледано искането за онлайн участие и каква тежест ще имат експертизите на защитата.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма те и другите там са българи

    12 2 Отговор
    македония е географска област

    Коментиран от #3

    08:58 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бау

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "ма те и другите там са българи":

    Не и според Кремъл

    Коментиран от #8

    08:59 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да си ходи, откъдето е дошла

    13 8 Отговор
    За съжаление България стана убежище на всякакви престъпници и отр.епки.

    Коментиран от #18

    09:03 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 добре де

    9 1 Отговор
    И аз съм българка и по тази причина не искам македонско гражданство. Защо МихаИлова, както тя каза, че правилно се произнася фамилията й, е поискала такова? Родена и израснала в България, обаче получила и македонско гражданство. Да не би и него да са й дали без да разбере? Аз ще кажа само това - по адвокатите им ще ги познаете. А нейният беше първият човек, който беше изгонен от студиото в предаването "Офанзива" заради мутренско поведение и непристойни обиди.

    09:10 09.11.2026

  • 8 Здравейте

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бау":

    Така ли ти наредиха да кажеш?

    Коментиран от #10

    09:10 09.11.2026

  • 9 Здравейте

    1 7 Отговор
    България трябва да защити всеки един български гражданин!

    Коментиран от #14

    09:12 09.11.2026

  • 10 Бау

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Здравейте":

    Така Сталин нареди на тукашните му слуги. Или си забравил историята си за сметка на собствения си народ?

    09:12 09.11.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Троян":

    Невинните не бягат нелегално през границата.

    09:13 09.11.2026

  • 12 Това нагло същество

    4 0 Отговор
    Накрая ще яде попарата, която си надроби сама!

    09:18 09.11.2026

  • 13 Промяната

    1 0 Отговор
    Това е любимият повод за заяждане със Северна Македония!

    09:20 09.11.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Здравейте":

    А прави ли го? В случая търси политически дивиденти. Стотици българи гният по затворите в света и външно министерство си затваря очите. Преди повече от 20 години срещнах стар приятел и седнахме на бира. Оплака се, че бил в затвора в Австрия. Беше тираджия и направил катастрофа. За Коледа в затвора дошъл представител на сръбското посолство с ядене и пиене. Видя ме да стоя в ъгъла и ме попита , откъде съм. Като чул , че е българин му рекъл " Ама идвай на масата , братко. Наш човек си" Никой от българското посолство не се е срещал за тях.

    09:21 09.11.2026

  • 15 то и без това е вредно

    5 0 Отговор
    Защо не си казва диагнозата? Толкова била зле, че не можела да седи със скръстени крака? Айде бе стига лаккардии. Не е сериозно. Гъбаркат се с нас.

    09:21 09.11.2026

  • 16 Дръж се момиче

    0 0 Отговор
    Тези македонци, са православни християни, а само омраза в тях.

    09:27 09.11.2026

  • 17 9689

    0 0 Отговор
    Това момиченце бяга от правосъдие.

    09:27 09.11.2026

  • 18 момичето е българка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да си ходи, откъдето е дошла":

    тук си е у дома и в югозападна отцепена България също

    09:28 09.11.2026