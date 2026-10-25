Нападнаха полицай, опитал да спре масов бой

Мъж е задържан след масов бой и нападение над полицейски служител в севлиевското село Дамяново. Конфликтът между членове на два рода е избухнал в събота вечерта пред една от избирателните секции в населеното място.

При сблъсъка е бил потрошен лек автомобил, паркиран в близост до секцията. Полицай, който охранявал изборното помещение, се намесил, за да прекрати боя, но бил нападнат. По данни на NOVA той е получил лека телесна повреда в лицето.

Мъжът, сочен като участник в конфликта и като отговорен за щетите по автомобила, е бил задържан след пристигането на допълнителни полицейски екипи. Към момента няма данни да му е повдигнато обвинение.

МВР: Случаят не е свързан с изборите

От Министерството на вътрешните работи заявяват, че конфликтът е битов и няма отношение към изборния процес. „Побоят няма нищо общо с изборния процес“, посочват от МВР.

Според ведомството напрежението е възникнало след употреба на голямо количество алкохол. Информацията за причините за сблъсъка е част от първоначалните данни по случая.

Предприети са процесуално-следствени действия

В Дамяново обстановката е спокойна, а засилено полицейско присъствие не е въведено, тъй като според органите на реда няма необходимост от него.

По случая са предприети процесуално-следствени действия. Предстои да се изяснят всички обстоятелства около боя, нападението над полицая и нанесените щети по автомобила.