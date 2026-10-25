Нападнаха полицай, опитал да спре масов бой

Мъж е задържан след масов бой и нападение над полицейски служител в севлиевското село Дамяново. Конфликтът между членове на два рода е избухнал в събота вечерта пред една от избирателните секции в населеното място.
При сблъсъка е бил потрошен лек автомобил, паркиран в близост до секцията. Полицай, който охранявал изборното помещение, се намесил, за да прекрати боя, но бил нападнат. По данни на NOVA той е получил лека телесна повреда в лицето.
Мъжът, сочен като участник в конфликта и като отговорен за щетите по автомобила, е бил задържан след пристигането на допълнителни полицейски екипи. Към момента няма данни да му е повдигнато обвинение.
МВР: Случаят не е свързан с изборите
От Министерството на вътрешните работи заявяват, че конфликтът е битов и няма отношение към изборния процес. „Побоят няма нищо общо с изборния процес“, посочват от МВР.
Според ведомството напрежението е възникнало след употреба на голямо количество алкохол. Информацията за причините за сблъсъка е част от първоначалните данни по случая.
Предприети са процесуално-следствени действия
В Дамяново обстановката е спокойна, а засилено полицейско присъствие не е въведено, тъй като според органите на реда няма необходимост от него.
По случая са предприети процесуално-следствени действия. Предстои да се изяснят всички обстоятелства около боя, нападението над полицая и нанесените щети по автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има опит
11:43 25.10.2026
2 Последния Софиянец
11:43 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Просто
11:46 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стига вече
Коментиран от #12
11:48 25.10.2026
7 Ромей с
11:48 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 охранявал уж изборното помещение
Коментиран от #17
11:50 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Митко
До коментар #6 от "Стига вече":На сека манджа мерудия
11:53 25.10.2026
13 Щом два рода се бият
11:53 25.10.2026
14 Полицаят
11:58 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чашка
12:07 25.10.2026
17 Соньо Кютуклиев
До коментар #9 от "охранявал уж изборното помещение":Полицаят да си подаде оставката .Пречи на хората да размишляват за избора днес.
12:12 25.10.2026
18 Ченгетата
12:14 25.10.2026
19 Тити
12:28 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Читател
12:37 25.10.2026