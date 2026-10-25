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Нападнаха полицай, опитал да спре масов бой
  Тема: Избори

Нападнаха полицай, опитал да спре масов бой

25 Октомври, 2026 11:41 1 288 21

  • севлиевско-
  • дамяново-
  • нападение над полицай-
  • масов бой-
  • избори

При конфликта е потрошен и автомобил

Нападнаха полицай, опитал да спре масов бой - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е задържан след масов бой и нападение над полицейски служител в севлиевското село Дамяново. Конфликтът между членове на два рода е избухнал в събота вечерта пред една от избирателните секции в населеното място.

При сблъсъка е бил потрошен лек автомобил, паркиран в близост до секцията. Полицай, който охранявал изборното помещение, се намесил, за да прекрати боя, но бил нападнат. По данни на NOVA той е получил лека телесна повреда в лицето.

Мъжът, сочен като участник в конфликта и като отговорен за щетите по автомобила, е бил задържан след пристигането на допълнителни полицейски екипи. Към момента няма данни да му е повдигнато обвинение.

МВР: Случаят не е свързан с изборите

От Министерството на вътрешните работи заявяват, че конфликтът е битов и няма отношение към изборния процес. „Побоят няма нищо общо с изборния процес“, посочват от МВР.

Според ведомството напрежението е възникнало след употреба на голямо количество алкохол. Информацията за причините за сблъсъка е част от първоначалните данни по случая.

Предприети са процесуално-следствени действия

В Дамяново обстановката е спокойна, а засилено полицейско присъствие не е въведено, тъй като според органите на реда няма необходимост от него.

По случая са предприети процесуално-следствени действия. Предстои да се изяснят всички обстоятелства около боя, нападението над полицая и нанесените щети по автомобила.


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има опит

    38 1 Отговор
    Тези "родови вражди" веднага оцветяват в кафяво случката. Добре е да се помисли, кои племена се държат като команчи и с тях да се работи като с такива.

    11:43 25.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Новите българи които ще ни наследят.Свиквайте.

    11:43 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Просто

    14 5 Отговор
    Глупав полицай. Много.

    11:46 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стига вече

    14 6 Отговор
    полицаите са се месили в личният живот на хората. Никой не ги е канил или викал

    Коментиран от #12

    11:48 25.10.2026

  • 7 Ромей с

    22 1 Отговор
    Ливави венци ? Оставете ги да се унищожават ..

    11:48 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 охранявал уж изборното помещение

    4 11 Отговор
    А иначе се е разхождал по улиците а? Нещо дали няма проблем с МВР-ту

    Коментиран от #17

    11:50 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига вече":

    На сека манджа мерудия

    11:53 25.10.2026

  • 13 Щом два рода се бият

    20 0 Отговор
    значи пак за един етнос тава дума.

    11:53 25.10.2026

  • 14 Полицаят

    9 2 Отговор
    го сложили да наблюдава изборното помещение , той тръгнал да въдворява ред при някакви разпри и бой ?

    11:58 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чашка

    7 0 Отговор
    Какви са тия ретро снимки? Сега всичко се строи и брандира по модел на новите собственици...

    12:07 25.10.2026

  • 17 Соньо Кютуклиев

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "охранявал уж изборното помещение":

    Полицаят да си подаде оставката .Пречи на хората да размишляват за избора днес.

    12:12 25.10.2026

  • 18 Ченгетата

    3 2 Отговор
    пречат на хората да си контактуват и си врат човките където не им е работата

    12:14 25.10.2026

  • 19 Тити

    3 0 Отговор
    Пореден ден в дивият запад.

    12:28 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Читател

    0 1 Отговор
    Тук рано или късно ще стане като у Франция и Германия,а знаете какво се случва там

    12:37 25.10.2026