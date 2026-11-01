Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините

Бързо производство за предполагаемо нарушение на изборното законодателство е образувано в село Тъкач, област Шумен, след като 38-годишна жена е гласувала по данни на полицията от името на двамата си родители.

Сигналът е получен около 13:00 часа в Районното управление в Каолиново. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че родителите на жената не са присъствали в избирателната секция. Според информацията на ОДМВР – Шумен тя е упражнила правото на глас от тяхно име.

Жената прибрала бюлетините в дамската си чанта с намерение по-късно да ги пусне в урната. При проверката полицаите иззели бюлетините. Работата по документирането на случая продължава под ръководството на компетентната прокуратура, като се проверяват данни за престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс.

Жив избирател се оказа „починал“ в списъка

Друг необичаен случай е регистриран в Пловдив. 78-годишният Димитър Георгиев отишъл да гласува, но при проверката в секционния списък му било съобщено, че е починал на 28 октомври.

Районната избирателна комисия е установила, че става дума за техническа грешка и за друг мъж със същото име. След корекцията Георгиев е гласувал, като е подписал декларация, че няма да упражни правото си на вот на друго място.

„Как ще съм починал? Ето ме тук“, разказал мъжът пред bTV.

Той заявил още, че ще трябва да провери дали грешката няма да доведе до проблеми с изплащането на пенсията му.

Източници: darik.bg, shumenonline.bg, btvnovinite.bg