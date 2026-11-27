Данни за неправомерно усвояване на европейски средства чрез фиктивни трудови договори са установени в две фирми в община Кирково. Проверката е извършена съвместно от служители на Икономическа полиция към Областната дирекция на МВР в Кърджали и Териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Проверяват се трудовите правоотношения на общо 14 души – петима в едното дружество и деветима в другото. До момента са установени 10 фиктивни назначения. По документи месечните възнаграждения на работниците са били между 1400 и 2800 евро, като голяма част от назначените са в роднински отношения.

Схемата е действала през 2024 и 2025 г.

По данни на разследващите средствата са получавани по европейски програми за насърчаване на заетостта, администрирани чрез Агенцията по заетостта и Бюрото по труда. Служителите на Икономическа полиция проверяват дали посочените в документите лица действително са извършвали трудова дейност.

Според събраната до момента информация част от хората са се съгласявали да бъдат назначавани фиктивно, за да им бъдат плащани осигуровки. Средствата за възнагражденията са постъпвали при работодателите, но част от работниците твърдят, че не са получавали сумите, записани в трудовите документи.

„Получавали са ги управителите на фирмите. Сега разследваме как и въобще дали са стигали до служителите“, каза Радослав Узунов.

Предстои да бъде изяснено какъв е пълният размер на неправомерно усвоените европейски средства и каква част от тях действително е достигнала до назначените лица. На този етап няма обявени данни за повдигнати обвинения.

Проверяват се неверни сведения и присвояване

Работата по случая продължава сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР – Кърджали. Проверяват се данни за неправомерно получаване на средства от юридически лица чрез представяне на неверни сведения и за присвояване.

Случаят идва на фона на други проверки за фиктивни трудови договори в региона. През октомври 2026 г. НОИ – Кърджали съобщи за десетки подобни договори, над 100 случая на неправомерно получени обезщетения и 590 разпореждания за възстановяване на неоснователно изплатени суми. Тези данни са за различни проверки и не се отнасят автоматично към схемата в двете фирми от община Кирково.

Източници: dariknews.bg, clinica.bg