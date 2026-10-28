Задържаха 6089 парфюма край Скомля

Митнически служители задържаха 6089 парфюма от различни търговски марки при проверка на товарен автомобил край село Скомля. Стоката е открита на пътя Монтана – Видин и е задържана заради съмнения за нарушение на правата върху интелектуалната собственост.

Проверката е извършена на 25 октомври около 13:20 часа от мобилна митническа група към Териториална дирекция Митница Русе. Инспекторите спрели влекач с полуремарке с българска регистрация, управляван от български гражданин.

За превозвания товар шофьорът представил международни товарителници. В една от тях митническите служители установили несъответствия, което станало причина за физическа проверка на товарното помещение.

Парфюмите били разпределени в пет палета

След проверката камионът бил съпроводен до Митническо бюро Враца. Там митническите служители извършили щателен оглед и открили кашони с парфюми, обозначени с различни търговски марки.

Установени са общо пет палета с 6089 парфюма. Стоката е задържана, тъй като има съмнения, че е превозвана в нарушение на разпоредбите за защита на интелектуалната собственост.

От Агенция „Митници“ посочват, че проверката е част от компенсаторните мерки след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз. Те са свързани с приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

Източници: dariknews.bg