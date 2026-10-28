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Задържаха 6089 парфюма край Скомля
  Тема: Трафик

Задържаха 6089 парфюма край Скомля

28 Октомври, 2026 15:41 444 3

  • митници-
  • парфюми-
  • скомля-
  • интелектуална собственост-
  • видин

Митническите служители открили стоката в пет палета след несъответствие в товарителница. Парфюмите са задържани заради съмнения за нарушение на права върху търговски марки

Задържаха 6089 парфюма край Скомля - 1
Снимка: АМ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Митнически служители задържаха 6089 парфюма от различни търговски марки при проверка на товарен автомобил край село Скомля. Стоката е открита на пътя Монтана – Видин и е задържана заради съмнения за нарушение на правата върху интелектуалната собственост.

Проверката е извършена на 25 октомври около 13:20 часа от мобилна митническа група към Териториална дирекция Митница Русе. Инспекторите спрели влекач с полуремарке с българска регистрация, управляван от български гражданин.

За превозвания товар шофьорът представил международни товарителници. В една от тях митническите служители установили несъответствия, което станало причина за физическа проверка на товарното помещение.

Парфюмите били разпределени в пет палета

След проверката камионът бил съпроводен до Митническо бюро Враца. Там митническите служители извършили щателен оглед и открили кашони с парфюми, обозначени с различни търговски марки.

Установени са общо пет палета с 6089 парфюма. Стоката е задържана, тъй като има съмнения, че е превозвана в нарушение на разпоредбите за защита на интелектуалната собственост.

От Агенция „Митници“ посочват, че проверката е част от компенсаторните мерки след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз. Те са свързани с приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

Източници: dariknews.bg


Видин / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фончо

    0 0 Отговор
    с какво ще се пръскам ся ?

    15:45 28.10.2026

  • 2 фундарене

    1 0 Отговор
    Добър коледен подарък за дулсинейте на митничарчетата.Доооста ще ухае из цялата митница и околието.Ще се напълни сега черния пазар със тези парфюмчета.

    15:48 28.10.2026

  • 3 кои се къпе е руски агеент

    0 0 Отговор
    кои се парфюмира не се къпе

    сега ще се наложи да се къпят

    15:58 28.10.2026