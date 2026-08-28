Откриха над 700 000 къса цигари във възглавници в района на Видин

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха над 700 000 къса цигари в товарен автомобил с българска регистрация. Проверката е извършена в района на Дунав мост Видин при съвместни действия на митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ и служителите на Гранична полиция от ГПУ – Видин.

На 25.08.2026 г. товарната композиция от влекач и полуремарке е спряна за проверка от служители на ГПУ – Видин при контролни действия в посока „изход“ от страната. Водачът, български гражданин, е представил транспортни документи, че превозва възглавници от България за Австрия. В хода на контролните действия митническите служители установяват в товара 719 000 къса (35 950 кутии) цигари от различни търговски марки и с български акцизен бандерол.

Цигарите са задържани, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.