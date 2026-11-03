Задържаха над 203 000 цигари край Дунав мост

Общо 203 700 къса цигари, или 10 185 кутии, са задържани при две проверки в района на Дунав мост при Видин и Русе. Тютюневите изделия са били с валиден български акцизен бандерол, но са превозвани без необходимите придружителни документи за търговски количества, съобщи Агенция „Митници“.

При първия случай, на 31 октомври, митнически служители от ТД Митница Русе и гранични полицаи спрели за щателна проверка товарен автомобил с българска регистрация. Камионът пътувал от България към Германия и превозвал деклариран товар. Между него проверяващите открили 185 600 къса цигари, или 9280 кутии, от различни търговски марки.

Същия ден в района на Дунав мост при Русе бил проверен лек автомобил с българска регистрация, управляван от български гражданин. При щателния оглед в специално обособени фабрични кухини в предната и задната броня били намерени още 18 100 къса цигари, равняващи се на 905 кутии. И този автомобил бил насочен към Германия.

Акцизните стоки са задържани, а по двата случая са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове. Проверките са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ след отпадането на контрола по вътрешните граници на Европейския съюз.