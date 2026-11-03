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Задържаха над 203 000 цигари край Дунав мост
  Тема: Трафик

Задържаха над 203 000 цигари край Дунав мост

3 Ноември, 2026 12:54 684 7

  • цигари-
  • агенция митници-
  • дунав мост-
  • русе-
  • видин

Митничари и гранични полицаи открили стоката в товарен автомобил и в тайници на лек автомобил, пътуващи за Германия

Задържаха над 203 000 цигари край Дунав мост - 1
Снимка: Агенция Митници
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 203 700 къса цигари, или 10 185 кутии, са задържани при две проверки в района на Дунав мост при Видин и Русе. Тютюневите изделия са били с валиден български акцизен бандерол, но са превозвани без необходимите придружителни документи за търговски количества, съобщи Агенция „Митници“.

При първия случай, на 31 октомври, митнически служители от ТД Митница Русе и гранични полицаи спрели за щателна проверка товарен автомобил с българска регистрация. Камионът пътувал от България към Германия и превозвал деклариран товар. Между него проверяващите открили 185 600 къса цигари, или 9280 кутии, от различни търговски марки.

Същия ден в района на Дунав мост при Русе бил проверен лек автомобил с българска регистрация, управляван от български гражданин. При щателния оглед в специално обособени фабрични кухини в предната и задната броня били намерени още 18 100 къса цигари, равняващи се на 905 кутии. И този автомобил бил насочен към Германия.

Акцизните стоки са задържани, а по двата случая са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове. Проверките са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ след отпадането на контрола по вътрешните граници на Европейския съюз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Ще им върнат ли акциза?

    13:09 03.11.2026

  • 2 Карапимпирев

    3 0 Отговор
    Голям удар - 20-30 кутии цигари. Да се наградят служителите с по 2 заплати ДМС

    13:16 03.11.2026

  • 3 О, Баче

    4 0 Отговор
    Цигарите ги ловим наред, а те са икономическо престъпление. Колко наркотици заловиха на същото място и колко такива горди отчета дадоха? Наркотиците убиват, бързо и гарантирано, те са криминално престъпление, обаче...

    13:18 03.11.2026

  • 4 Ттт

    4 0 Отговор
    Непрекъснатото повишаване на акцизите ще доведе до още повече контрабанда, с печалбата от която ще се корумпират политици и полицаи. Отделно високите цени ще доведат до социално напрежение. Отделно печалбите от акцизи ще отидат за хрантутене на номенклатурчици като Мая Манолова и Копринков и това ще доведе до още повече напрежение. Всичко си има граници, а тази вече е прекрачена.

    13:21 03.11.2026

  • 5 кмета на врани кон ОМУРТАК

    1 0 Отговор
    тия които превозватАВТОМОБИЛИ ,повече печелят от контрабадна на цигари и алкохол

    13:50 03.11.2026

  • 6 Митничар от Русе

    0 0 Отговор
    Скоро в магазин няма да вляза да си купя цигари. Има доста за усвояване.

    Коментиран от #7

    13:56 03.11.2026

  • 7 А как ще ги пушите накъсани?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Митничар от Русе":

    "проверяващите открили 185 600 къса цигари". Тря ги лепите с тиксо.

    14:05 03.11.2026