Близо 40 кг кокаин са открити в кабината на товарен автомобил, проверен по главен път Е79 край Видин. Камионът е пътувал към Монтана, а наркотикът е бил укрит зад тахографа и на други места в кабината.

При проверката митническите служители са установили общо 35 еднакви пакета с правоъгълна форма. В тях е имало бяла пресована прахообразна субстанция с общо брутно тегло 39 489,73 грама. Полевият наркотест е реагирал на кокаин.

Камионът е превозвал боровинки

Товарният автомобил е бил с чужда регистрация и е управляван от турски гражданин с инициали А. Y. Той е заявил, че пътува от Нидерландия към Турция. Като доказателство за превоза са били представени документи за товар от боровинки.

Съмнителните пакети са забелязани при първоначален външен оглед на превозното средство и кабината. След това камионът е насочен за щателна митническа проверка в Митническо бюро – Видин, където е открито цялото количество.

Шофьорът е задържан под стража

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Видин. С постановление на прокурор водачът е привлечен като обвиняем.

По искане на прокуратурата съдът е определил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава.

Източници: novini.bg