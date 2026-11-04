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До 8 години затвор за насилието над кучето в „Кръстова вада“

До 8 години затвор за насилието над кучето в „Кръстова вада“

4 Ноември, 2026 10:09 758 30

  • насилие над животни-
  • кнопа-
  • кръстова вада-
  • силвия петкова-
  • явор гечев

Адвокат Силвия Петкова посочи, че при квалифициран състав наказанието може да достигне осем години. Явор Гечев критикува реакцията по предишните сигнали за агресивно поведение

До 8 години затвор за насилието над кучето в „Кръстова вада“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До осем години лишаване от свобода може да достигне наказанието при квалифициран състав за насилието, довело до смъртта на йоркширския териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Това заяви адвокат Силвия Петкова в ефира на bTV. По основния състав на престъплението санкцията е от една до пет години затвор, а глобата може да надхвърли 30 000 лева.

Кнопа е починала след ритник по време на разходка. Случаят е заснет от охранителна камера, а записът предизвика обществено възмущение. По случая е образувано досъдебно производство за проява на жестокост и причиняване на смърт. Заподозреният беше задържан, след като беше идентифициран и обявен за издирване.

Камери, свидетели и експертизи

Според Петкова разследването разполага с няколко възможни доказателствени източника – видеозаписи, свидетелски показания и извършени разпознавания. Назначени са и видеотехнически експертизи, които трябва да установят дали от кадрите може да бъде извършено лицево разпознаване.

Адвокатът смята, че прокуратурата трябва да прецени и квалификацията на деянието. По думите ѝ освен като извършено с особена жестокост то може да бъде разгледано и като престъпление, извършено на публично място.

„Основният принцип за превенция на престъпленията е неизбежността на наказанието“, заяви Силвия Петкова.

Тя припомни, че след случая с насилие над животни в Перник, при който са били разпространявани видеозаписи с користна цел, в Наказателния кодекс са увеличени наказанията. По това дело вече има ефективна присъда.

Спорът за ранните сигнали

Активистът за правата на животните Явор Гечев постави акцент върху реакцията на институциите преди смъртта на Кнопа. По думите му още от петък са постъпвали оплаквания за агресивното поведение на мъжа в „Кръстова вада“. Жени с малки кучета сигнализирали, че са били нападани, но до неделя не били предприети необходимите действия.

Според Гечев самоличността на мъжа е можело да бъде установена по-рано, а той да бъде предупреден с протокол от полицията. Той определи случая като „върха на пирамидата“ и заяви, че подобна агресия се среща не само в София, но и в по-малки населени места.

„Ние сега си говорим за върха на пирамидата. Такъв случай на брутална агресия, заснет от камери в София, се случва и в уж престижен квартал, а това е ежедневие в по-малките населени места“, коментира Явор Гечев.

Активистът призова хората да подават сигнали на телефон 112, когато станат свидетели на насилие над животни, като изрично посочват, че става дума за престъпление. По думите му отговорността за предотвратяването и разследването на тези случаи е както на обществото, така и на институциите.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    Животът на кучето струва повече от този на Ганчо, само по време на Ковид е обратното.

    10:12 04.11.2026

  • 2 Бочето

    22 3 Отговор
    Много бе. За един човек по-малко дават!

    10:12 04.11.2026

  • 3 защо

    32 2 Отговор
    За Милен Цветков - 5г 7м и 1ден, за кучето - 8 години!
    Хак да ни е.

    Коментиран от #28

    10:13 04.11.2026

  • 4 както казах преди

    16 1 Отговор
    сега тук ще пишат по няколко пъти на ден за кучето за повече пълнежи
    за отклоняване на вниманието от крадливи общ поръчкари и тикви на свобода

    10:13 04.11.2026

  • 5 кой плаща за тия дивотии?

    13 0 Отговор
    "Назначени са и видеотехнически експертизи, които трябва да установят дали от кадрите може да бъде извършено лицево разпознаване."

    Коментиран от #17

    10:14 04.11.2026

  • 6 Това е положението

    18 1 Отговор
    Либералния фашизъм ни е залял изцяло. По-зле ще става, по-добре не.

    Коментиран от #9

    10:15 04.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    2 12 Отговор
    Този трябва да го пратят в къщата до Киев при нашите хора.

    Коментиран от #14

    10:16 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Това е положението":

    По правило това се води „напълно автоматизиран луксозен комунизъм“.

    10:17 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    11 4 Отговор
    Абе този украинец защо не е на фронта Ами разхожда кученца ? И той ще бъде ли съден за средна телесна повреда над Българина ? За един приятел питам .

    Коментиран от #27

    10:19 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 трябва да те пратят в

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    приют за изоставени на улицата

    10:23 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 какъв съд само имаме

    12 0 Отговор
    браво на съда а за убиеца от слънчевбряг оня с джипа дето тъпите мисирки му викат атв за него защо няма затвор че даже и в къщи го пускат вече повече от година а още немогат да решат дали е виновен въпреки че го има на записи как убива жената и оскатява детето и!!!

    Коментиран от #26

    10:28 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганьо

    1 0 Отговор
    Разградския звяр, който отне 3 живота...

    10:31 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Студопор

    1 0 Отговор
    30 000 лева? Хайде да са евро, а?

    10:36 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Ще се затрием като цивилизация след като кучетата станаха хора.в българия в момента има много повече кучета от деца .

    10:44 04.11.2026

  • 25 Доста е стряскащо

    0 3 Отговор
    Става дума за умишлено престъпление,без страх от хара полиция или камери.Ако ви нападне такъв,какво ще коментирате?

    10:44 04.11.2026

  • 26 Камелия

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "какъв съд само имаме":

    Какво толкова, хора били? Виж, ако бяха кучета, котки или недай си боже гарги, тогава да видиш - протести, прокурори, съд, присъди! А убиеца на Милен Цветков, и той иска на свобода.

    10:44 04.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Защото Милен Цв беше гад

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "защо":

    Кучето е невинна душица.

    10:50 04.11.2026

  • 29 Да спре

    0 1 Отговор
    Днес кученце утре детенце,после женичка и някой по хилав.Безнаказаността ги кефи.

    10:51 04.11.2026

  • 30 брей

    0 1 Отговор
    колко злоба има в българина... първо кой твърди, че човешкия живот е по-маловажен?!? второ за съжаление едва ли ще го осъдят този комплексиран садист...

    10:52 04.11.2026