До 8 години затвор за насилието над кучето в „Кръстова вада“

До осем години лишаване от свобода може да достигне наказанието при квалифициран състав за насилието, довело до смъртта на йоркширския териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Това заяви адвокат Силвия Петкова в ефира на bTV. По основния състав на престъплението санкцията е от една до пет години затвор, а глобата може да надхвърли 30 000 лева.

Кнопа е починала след ритник по време на разходка. Случаят е заснет от охранителна камера, а записът предизвика обществено възмущение. По случая е образувано досъдебно производство за проява на жестокост и причиняване на смърт. Заподозреният беше задържан, след като беше идентифициран и обявен за издирване.

Камери, свидетели и експертизи

Според Петкова разследването разполага с няколко възможни доказателствени източника – видеозаписи, свидетелски показания и извършени разпознавания. Назначени са и видеотехнически експертизи, които трябва да установят дали от кадрите може да бъде извършено лицево разпознаване.

Адвокатът смята, че прокуратурата трябва да прецени и квалификацията на деянието. По думите ѝ освен като извършено с особена жестокост то може да бъде разгледано и като престъпление, извършено на публично място.

„Основният принцип за превенция на престъпленията е неизбежността на наказанието“, заяви Силвия Петкова.

Тя припомни, че след случая с насилие над животни в Перник, при който са били разпространявани видеозаписи с користна цел, в Наказателния кодекс са увеличени наказанията. По това дело вече има ефективна присъда.

Спорът за ранните сигнали

Активистът за правата на животните Явор Гечев постави акцент върху реакцията на институциите преди смъртта на Кнопа. По думите му още от петък са постъпвали оплаквания за агресивното поведение на мъжа в „Кръстова вада“. Жени с малки кучета сигнализирали, че са били нападани, но до неделя не били предприети необходимите действия.

Според Гечев самоличността на мъжа е можело да бъде установена по-рано, а той да бъде предупреден с протокол от полицията. Той определи случая като „върха на пирамидата“ и заяви, че подобна агресия се среща не само в София, но и в по-малки населени места.

„Ние сега си говорим за върха на пирамидата. Такъв случай на брутална агресия, заснет от камери в София, се случва и в уж престижен квартал, а това е ежедневие в по-малките населени места“, коментира Явор Гечев.

Активистът призова хората да подават сигнали на телефон 112, когато станат свидетели на насилие над животни, като изрично посочват, че става дума за престъпление. По думите му отговорността за предотвратяването и разследването на тези случаи е както на обществото, така и на институциите.

Източници: btvnovinite.bg