Обвиниха мъжа за смъртта на кучето Кнопа

Мъжът, който в неделя ритна и причини смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е предал в полицията и е привлечен като обвиняем. Йордан Атанасов е бил обявен за издирване, а след задържането му е отведен в Четвърто районно управление.
По случая се води досъдебно производство за жестокост към гръбначно животно, причинила противозаконна смърт. За това престъпление законът предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода. Обвинението не означава установена вина, която може да бъде призната единствено с влязла в сила съдебна присъда.
Разследването продължава
Според прокуратурата вече са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Насилието е заснето от охранителни камери. По данни, цитирани в материала, преди смъртта на Кнопа мъжът е ритал и други малки кучета. Като причина е посочвано твърдението, че животните унищожавали дърветата пред кооперацията, в която той е домоуправител.
Кнопа е живяла със семейството си 9 години. Собственичката ѝ Снежана Кишчук заяви: „Кнопа беше с нас 9 години, тя израсна с най-голямата ми дъщеря и тя за мен е като детенце.“
Протести срещу насилието над животни
Случаят предизвика протести в София. Стотици граждани се събраха с искане за справедливост, а защитникът на правата на животните Явор Гечев съобщи за над 200 участници в спонтанната проява. От сдружение „КАЖИ“ настояха всеки сигнал за насилие да бъде разследван и да има адекватни наказания.„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Следва Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
Коментиран от #7
19:33 03.11.2026
2 Роджър Мур 007 ⛷️
19:33 03.11.2026
3 Изродей
19:34 03.11.2026
4 Бизюрев
19:34 03.11.2026
5 Андрей Гюндугай
19:35 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Чочко
До коментар #1 от "Оги":На Милен Цветклв убиеца лежал три-четири години и излиза . За този с кучето му се полагат между две и осем. Толкова струва живота на българските граждани. Да не забравяте да си плащате редовно данъците и да гласувате.
Коментиран от #16, #32
19:38 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин
19:40 03.11.2026
11 Снежана Кишчук
До коментар #9 от "Това":Ако не подкрепяш окраина и не си гласувал за Гюров+Кандов значи си вуйнолюбец и помагаш на сатрапа в кремъл
Коментиран от #15
19:41 03.11.2026
12 МЪЖКИТЕ КУЧЕТА СА НАЙ ОТВРАТ
19:43 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мисит
Коментиран от #30, #34
19:43 03.11.2026
15 Това
До коментар #11 от "Снежана Кишчук":Е истина, защото ми се струва че грешника е ритнал кучето на украинка!
19:43 03.11.2026
16 ТООООЧНО ЖИВОТА
До коментар #7 от "Чочко":НА БЪЛГАРИНА НЕ СТРУВА КОЛКОТО ЖИВОТА НА ЕДНО ГРЪБНАЧНО....
19:44 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сила
Коментиран от #23
19:55 03.11.2026
21 Свинаров
19:56 03.11.2026
22 Кумчо Вълчо
20:01 03.11.2026
23 Куче влачи диря няма
До коментар #20 от "Сила":Ти недей така, че за обида на куче май пак се лежи.
20:06 03.11.2026
24 Тъпчо
Коментиран от #31
20:08 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гочо
Коментиран от #29
20:14 03.11.2026
27 Супер сила
20:16 03.11.2026
28 Гочо
20:16 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Острьо
До коментар #24 от "Тъпчо":Време е малко по малко да осъзнаят острьовците , че
човешкият живот е над кучешкия, както и че животът на мъжете струва колкото този на жените.
20:32 03.11.2026
32 Да ама
До коментар #7 от "Чочко":Има разлика кой е убиеца ,ако е от червената буржуазия ще го пуснат и този ,в Бг то най много се лежи за открадната кокошка
20:36 03.11.2026
33 Изрод мръсен
20:39 03.11.2026
34 Строгостта на Закона
До коментар #14 от "Мисит":Ако си го угоил малко повечко може и над 8 години. Виж какво пише: има закон, закуче, зококоша, може да има и запрасе.
20:43 03.11.2026