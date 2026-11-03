Обвиниха мъжа за смъртта на кучето Кнопа

Мъжът, който в неделя ритна и причини смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е предал в полицията и е привлечен като обвиняем. Йордан Атанасов е бил обявен за издирване, а след задържането му е отведен в Четвърто районно управление.

По случая се води досъдебно производство за жестокост към гръбначно животно, причинила противозаконна смърт. За това престъпление законът предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода. Обвинението не означава установена вина, която може да бъде призната единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Разследването продължава

Според прокуратурата вече са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Насилието е заснето от охранителни камери. По данни, цитирани в материала, преди смъртта на Кнопа мъжът е ритал и други малки кучета. Като причина е посочвано твърдението, че животните унищожавали дърветата пред кооперацията, в която той е домоуправител.

Кнопа е живяла със семейството си 9 години. Собственичката ѝ Снежана Кишчук заяви: „Кнопа беше с нас 9 години, тя израсна с най-голямата ми дъщеря и тя за мен е като детенце.“

Протести срещу насилието над животни

Случаят предизвика протести в София. Стотици граждани се събраха с искане за справедливост, а защитникът на правата на животните Явор Гечев съобщи за над 200 участници в спонтанната проява. От сдружение „КАЖИ“ настояха всеки сигнал за насилие да бъде разследван и да има адекватни наказания.

„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Следва Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Източници: bntnews.bg