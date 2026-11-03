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Обвиниха мъжа за смъртта на кучето Кнопа

Обвиниха мъжа за смъртта на кучето Кнопа

3 Ноември, 2026 19:26, обновена 3 Ноември, 2026 19:28 920 34

  • кучето кнопа-
  • насилие над животни-
  • йордан атанасов-
  • кръстова вада-
  • софийска районна прокуратура

Йордан Атанасов е задържан, а прокуратурата ще поиска постоянен арест. Предвиденото наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор

Обвиниха мъжа за смъртта на кучето Кнопа - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъжът, който в неделя ритна и причини смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е предал в полицията и е привлечен като обвиняем. Йордан Атанасов е бил обявен за издирване, а след задържането му е отведен в Четвърто районно управление.

По случая се води досъдебно производство за жестокост към гръбначно животно, причинила противозаконна смърт. За това престъпление законът предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода. Обвинението не означава установена вина, която може да бъде призната единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Разследването продължава

Според прокуратурата вече са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Насилието е заснето от охранителни камери. По данни, цитирани в материала, преди смъртта на Кнопа мъжът е ритал и други малки кучета. Като причина е посочвано твърдението, че животните унищожавали дърветата пред кооперацията, в която той е домоуправител.

Кнопа е живяла със семейството си 9 години. Собственичката ѝ Снежана Кишчук заяви: „Кнопа беше с нас 9 години, тя израсна с най-голямата ми дъщеря и тя за мен е като детенце.“

Протести срещу насилието над животни

Случаят предизвика протести в София. Стотици граждани се събраха с искане за справедливост, а защитникът на правата на животните Явор Гечев съобщи за над 200 участници в спонтанната проява. От сдружение „КАЖИ“ настояха всеки сигнал за насилие да бъде разследван и да има адекватни наказания.

„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Следва Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    36 3 Отговор
    Този го е загазил здраво, за човек нямаше да лежи толкова, но за куче прошка няма.

    Коментиран от #7

    19:33 03.11.2026

  • 2 Роджър Мур 007 ⛷️

    11 3 Отговор
    Же суй Кнопа

    19:33 03.11.2026

  • 3 Изродей

    29 14 Отговор
    Требва да забранят пумияритев блоковета. Кои иска псе да си вземе къща с двор

    19:34 03.11.2026

  • 4 Бизюрев

    22 5 Отговор
    Добре,че не утрепах куче,че щях да лежа много повече в затвора...!

    19:34 03.11.2026

  • 5 Андрей Гюндугай

    4 6 Отговор
    Свобода за Кнопа! Искаме реформи и криминализация върху живота на кучинцъта и котинцъта!

    19:35 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чочко

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    На Милен Цветклв убиеца лежал три-четири години и излиза . За този с кучето му се полагат между две и осем. Толкова струва живота на българските граждани. Да не забравяте да си плащате редовно данъците и да гласувате.

    Коментиран от #16, #32

    19:38 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    15 4 Отговор
    То поне да беше куче.

    19:40 03.11.2026

  • 11 Снежана Кишчук

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    Ако не подкрепяш окраина и не си гласувал за Гюров+Кандов значи си вуйнолюбец и помагаш на сатрапа в кремъл

    Коментиран от #15

    19:41 03.11.2026

  • 12 МЪЖКИТЕ КУЧЕТА СА НАЙ ОТВРАТ

    18 3 Отговор
    ПРИПИКАВАТ НАСЯКЪДЕ.СВИДЕТЕЛ СЪМ КАК МЪРЗЕЛИВИ СТОПАНИ ВМЕСТО ДА РАЗХОДЯТ КУЧЕТО СИ НА ПОДХОДЯЩО МЯСТО НАРОООЧНО ОТ МЪРЗЕК СЕ ВЪРТЯТ ОКОЛО БЛИЗКИ ДО ВХОСА ИМ ДЪРВЕТА И КУЧЕТО ИМ И ПИШКА И АКА В ОСНОВАТА НА ЛИПИТЕ ДО НАС ЕДНА ЛИПА ИЗСЪХНА ВЕЧЕ.А СТАНЦИООНАТА ГЕАДИНА Е НА 300 МЕТРА.......

    19:43 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мисит

    22 4 Отговор
    Е,,като си заколя прасето за Коледа,,,,,8г затвор ли,,,,? Ами ,,кокошка,,,,,все гръбначни,,,,

    Коментиран от #30, #34

    19:43 03.11.2026

  • 15 Това

    15 3 Отговор

    До коментар #11 от "Снежана Кишчук":

    Е истина, защото ми се струва че грешника е ритнал кучето на украинка!

    19:43 03.11.2026

  • 16 ТООООЧНО ЖИВОТА

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Чочко":

    НА БЪЛГАРИНА НЕ СТРУВА КОЛКОТО ЖИВОТА НА ЕДНО ГРЪБНАЧНО....

    19:44 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    7 14 Отговор
    Егати изродите населяват Територията ....абсолютни уроди !!!! Много гнусни същества !!!

    Коментиран от #23

    19:55 03.11.2026

  • 21 Свинаров

    7 0 Отговор
    Важното е че Джорд Флойд е добре

    19:56 03.11.2026

  • 22 Кумчо Вълчо

    17 1 Отговор
    Ми то тогава, всичките авджии трябва да са по затворите.

    20:01 03.11.2026

  • 23 Куче влачи диря няма

    14 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Ти недей така, че за обида на куче май пак се лежи.

    20:06 03.11.2026

  • 24 Тъпчо

    1 8 Отговор
    Време е малко по малко да осъзнаят тъпчовците, че животни и жени трябва да се третират като хора

    Коментиран от #31

    20:08 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гочо

    12 0 Отговор
    В бг-то кучешкия живот е по-ценен от човешкия!

    Коментиран от #29

    20:14 03.11.2026

  • 27 Супер сила

    10 0 Отговор
    Не оправдавам човека, но за убит човек дават много малки присъди, а напоследък почти всеки ден имаше убийства.

    20:16 03.11.2026

  • 28 Гочо

    11 1 Отговор
    Да живеят всички НПО кучкари на американска хранилка!

    20:16 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Острьо

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпчо":

    Време е малко по малко да осъзнаят острьовците , че
    човешкият живот е над кучешкия, както и че животът на мъжете струва колкото този на жените.

    20:32 03.11.2026

  • 32 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чочко":

    Има разлика кой е убиеца ,ако е от червената буржуазия ще го пуснат и този ,в Бг то най много се лежи за открадната кокошка

    20:36 03.11.2026

  • 33 Изрод мръсен

    0 1 Отговор
    В ада да се пържи дано !!!!

    20:39 03.11.2026

  • 34 Строгостта на Закона

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мисит":

    Ако си го угоил малко повечко може и над 8 години. Виж какво пише: има закон, закуче, зококоша, може да има и запрасе.

    20:43 03.11.2026