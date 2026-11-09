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Протест пред ВМА заради Мая и Кнопа: искат справедливост

Протест пред ВМА заради Мая и Кнопа: искат справедливост

9 Ноември, 2026 20:32 1 144 64

  • насилие над животни-
  • мая-
  • кнопа-
  • военномедицинска академия-
  • протест

Граждани запалиха свещи и оставиха цветя в памет на двете кучета. Случаят с Мая, по който има обвиняем, все още не е стигнал до съдебно дело

Протест пред ВМА заради Мая и Кнопа: искат справедливост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест срещу насилието над животни се проведе пред Военномедицинската академия в София. Демонстрацията беше посветена на кучетата Мая и Кнопа, а участниците настояха за прозрачни разследвания, справедливи процеси и ефективни присъди.

Повод за акцията беше една година от смъртта на Мая. Кучето е било прегазено на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал „Разсадника“. По случая Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на д-р Ненад Цоневски от ВМА за причиняване на смърт на гръбначно животно. Делото все още не е започнало.

Първоначално д-р Цоневски е бил отстранен от работа, но впоследствие е повишен и е станал завеждащ отделение във Военномедицинската академия. От лечебното заведение отказват коментар по случая.

Протестиращите поискаха отговорност

По време на демонстрацията граждани запалиха свещи, оставиха цветя и запазиха минута мълчание в памет на Мая и на всички животни, станали жертва на насилие. Протестът беше свързан и със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“.

По случая „Кнопа“ обвиняемият е в ареста с решение на Софийския районен съд от 4 ноември. Според прокуратурата кучето е починало след нанесен удар. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за особена жестокост към животно, довела до смъртта му.

Криминалният психолог Тодор Тодоров заяви, че отговорността е трябвало да бъде поета незабавно.

„На всеки може да се случи да прегази животно, но не и да обяснява, че не е усетил“, каза Тодор Тодоров.

Константин Николов постави въпроса за реакцията на колегите на обвиняемия във ВМА.

„Не мога да повярвам, че всички мълчат и никой не взима отношение вече една година“, заяви Николов.

Искане за прозрачност

Организаторите от сдружение „Мечо и приятели“ призоваха гражданските организации да се обединят срещу насилието над животни. Според протестиращите наказателната отговорност трябва да се прилага независимо дали жертвата е човек или животно.

Случаят с Мая остава на етап обвинение, а вината на д-р Цоневски не е установена с влязла в сила присъда. По случая с Кнопа съдебното производство продължава, като обвиняемият също се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    50 8 Отговор
    Кучкари и кучетата имат най-много права в България

    Коментиран от #23, #64

    20:34 09.11.2026

  • 2 Бенджи

    26 13 Отговор
    Цветя и свещи в памет на сабаки

    Коментиран от #4

    20:35 09.11.2026

  • 3 НПО-активни мероприятия

    46 4 Отговор
    Захлебили са от хранилката и гракат. Няма да хване дикиш този път.

    Коментиран от #53

    20:37 09.11.2026

  • 4 Сигурно

    39 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бенджи":

    Е християнско кучето.Лично,папата го е кръстил.А,бе има си закони,какво още искат тия хорица.Да го линчуваме публично ли,кво ли?

    Коментиран от #52

    20:39 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    37 6 Отговор
    А стига с тия грозни помияри!

    20:40 09.11.2026

  • 7 Ганьо не обича животинки

    13 29 Отговор
    Които не стават за плюскане

    Коментиран от #19, #30

    20:40 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нормално

    7 25 Отговор
    Всяко зло трябва да бъде наказано, хората съвсем се самозабравиха, дявола пирува и ръкопляска

    Коментиран от #22

    20:42 09.11.2026

  • 10 Централките

    26 3 Отговор
    Реститути са ползвали неадекватна за целта стара окраска
    И що пред ВА
    Сбъркани оядени

    20:42 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пламен

    33 3 Отговор
    Тея са по-зле и от ,,Хелзинкския".
    Онея поне пачки правят , а тея за къв ... висят на студа ?!

    20:43 09.11.2026

  • 13 Вижте им акъла

    43 4 Отговор
    Миналата година същите тези протестиращи бяха направили петиция до Патриарха и изискваха от него да направи кучето Мая светица.

    Коментиран от #55

    20:45 09.11.2026

  • 14 Злото

    7 22 Отговор
    Във всяка форма следва да биде порицавано и строго наказвано. Тъмнината няма бъдеще, но светлината е победител!

    Коментиран от #16, #17

    20:45 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Злото

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Злото":

    Е гледна точка…

    20:48 09.11.2026

  • 17 Напълно съм съгласен

    40 4 Отговор

    До коментар #14 от "Злото":

    Най-голямото зло е безделието. "Безделието ражда пороци" гласи една стара поговорка.
    Безделниците се занимават главно с отглеждане на кучета за лично развлечение.

    Коментиран от #21, #32

    20:48 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мирослав

    40 2 Отговор
    Докторът няма никаква вина. Аман от социално нереализирани кучелюбители, на които все другите са им длъжни. Ако бяхте прибрали кучето Мая у дома, никой нямаше да го блъсне. Но "кучелюбието" ви не стига чак дотам. Кучета не може и не трябва да се отглеждат на улицата.

    20:51 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добре, ама

    32 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нормално":

    Кога ще бъдат наказани безсъвестни злодеи като Тиквата и Прасето, ограбили цял един народ, прогонили и съсипали живота на хиляди хора???

    20:52 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А50

    30 1 Отговор
    Тия да протестират пред някой съд а не да притесняват болните и лекарите с циркове
    Нали утре ще ги докарат в спешното при тези доктори, пак ли ще протестират

    20:55 09.11.2026

  • 25 каишка

    32 1 Отговор
    Колко от тези плащат данъци?
    Кметът забрани зарята на Нова година, заради песовете,а защо не прибира парите на тези, които протестират?
    Принципът, който цапа, плаща,не важи за тях.
    Там където ходят и играят деца, кучетата си вършат физиологичните процеси.
    Без съгласието на всеки член на етажната собственост,няма пес,във входа.

    20:58 09.11.2026

  • 26 така така

    29 1 Отговор
    Всичкото Мара втасала, та опряхме до кучетата! Айде, стига!

    20:58 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Пак ли бе! Тоя протест трябва да се премести на 4ти километър!

    "за причиняване на смърт на гръбначно животно"
    По тоя параграф защо не се съди всеки селянин заклал агне или прасе? Защо не се съди всеки собственик на кланница и на магазин в който се продава месо?! Защо не се съди всеки ловец и всеки рибар!!!

    Тези съвсем ли полудяха?!!! Що никой от тези не излезе да протестира за загиналото от упойка дете? И хилядите такива случаи?! Да протестира за десетките бити деца, за десетките убийства станали в страната?!!! Наистина е крайно време да се вземат мерки срещу собствениците на домашни "любимци"!!! Крайно време е да си понесат отговорността за "любимците си" а не само да искат някакви права!!! СТИГА ВЕЧЕ!!!

    Коментиран от #57, #59

    21:02 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сила

    2 21 Отговор
    Винаги когато ме обземе оптимизъм за бъдещето на България чета коментарите на БГ изродите и садистите срещу кучетата и хората ,които ги обичат ...
    И ми минава ...!!!!?

    Коментиран от #38, #39, #47

    21:06 09.11.2026

  • 32 Край

    27 1 Отговор

    До коментар #17 от "Напълно съм съгласен":

    Кучета отглеждат аутсайдери, които в обеществото са никой. Компенсират като обучат някакво животинче да им изпълнява командите - падни, седни, стани, дай лапа, лай, не лай, донеси ми чехлите, донеси тояга ....

    21:06 09.11.2026

  • 33 Идиокрация

    24 0 Отговор

    До коментар #28 от "Край":

    Светът тотално се побърка, поне западният свят! Хората изгубиха всякакви наченки на разум! Живеем в пълен абсурд! Нормалното стана ненормално, а ненормалното, крайното и абсурдното - нормално!
    Няма го вече здравото силно време на нашите деди и прадеди, които са работили от сутрин до вечер, за да отгледат и възпитат децата си на труд, морал и уважение. Кой тогава ще седне да се лигави, да прегръща и спи с кучета и котки - та това е безумие! Кучетата са били кучета и са пазили стадото, а котките са били котки и са ловили мишки.

    Коментиран от #42

    21:11 09.11.2026

  • 34 Тимчо

    20 0 Отговор
    Днешно време куче да си в България, винаги ще си обгрижван и защитаван, отделно, че винаги ще си нахранен.

    21:11 09.11.2026

  • 35 И.П

    1 16 Отговор
    Със и присъда за всеки, който си позволи да отнеме живот.

    Коментиран от #36

    21:13 09.11.2026

  • 36 Касапин-транжор

    19 0 Отговор

    До коментар #35 от "И.П":

    А моята съдба? На електрическия стол ли? Спрете с идиотизмите си. Прекалихте много!

    Коментиран от #49

    21:16 09.11.2026

  • 37 Римският клуб

    15 0 Отговор
    Кучкарите са новите малцинства. Постоянно ни занимават и изискват нещо си...
    За по-лесно, направо да ги добавят към Истанбулската конвенция и да допълнят: ЛГБТ+К като К е за кучкари.........

    21:20 09.11.2026

  • 38 Я виж ти...

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сила":

    По-добре чети коментарите на тези, дето протестират срещу насилието над животниТЕ (ВСИЧКИ животни демек), но това не им пречи да си похапнуват продукти, получени в резултат на точно такова насилие.
    Започни от своите. Ще ти мине по-бързо!!!

    21:21 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганю

    11 0 Отговор
    На последният им митинг,спонсориран от 2-3НПО се виждаха болшинство от т.н" клети и бедни" бежанци от Украйна
    Нещо намирисва и има гнило м БАлХария

    21:23 09.11.2026

  • 41 Дик диверсанта

    3 7 Отговор
    Защо не протестират пред руското посолства заради убитите хора?
    Не са човеци тези.

    21:24 09.11.2026

  • 42 Дик диверсанта

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Идиокрация":

    Това са си наши дебили, винаги ги е имало, какъв запад, какви 5 лева.

    21:25 09.11.2026

  • 43 Кучетата не са

    14 0 Отговор
    Починали.Почиват хората.Кучето умира.

    21:25 09.11.2026

  • 44 Радев

    10 0 Отговор
    Пращай жандармерията.

    21:26 09.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 В Китай и Виетнам

    5 0 Отговор
    Много обичат кучета, както и всякакви други животни - от змии до прилепи - обикновено сготвени с ориз и соев сос!

    Коментиран от #51

    21:34 09.11.2026

  • 49 Като си отворил дума

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Касапин-транжор":

    Трябва да снимаме всичките тия кучкари на протеста, да ги проследим в хранителните вериги и да ги снимаме когато си купуват месце от някое пиленце или прасенце.
    Виждали ли сте как си играе някае пиленце в двора, прасенцето или как подскача агънцето?
    Защо тези животни да не се радват на живота си, а само кучетата?
    Според мен дори тези животни са много по-добри от кучето защото не се хранят с други животни.

    21:35 09.11.2026

  • 50 особена жестокост към животно с 1 удар

    6 0 Отговор
    пак ли за тва куче макар и неприятно че се е случило

    а що не сме чули Никога думите
    особена жестокост за случаи когато хора са убити с 1-2 удара

    21:36 09.11.2026

  • 51 Истинска история

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "В Китай и Виетнам":

    По времето на соца в България имаше виетнамци и през това време нямаше никакви бездомни кучета.

    21:39 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "НПО-активни мероприятия":

    Не мога да повярвам колко ниско стигна нашият народ!
    За убийци на пътя, хванати с няколко вида наркотици в кръвта, се дават няколко години, от които лежат само частично и почти никой не протестира, а за кучетата масови протести (основно новинарски, понеже и на тях им се плаща) и народно недоволство????

    Народе народе, водят те към закриване, а ти сам си крачиш с бодра крачка, занимавайки се с второстепенни неща?!

    Някой ще погледне ли състоянието на АМ Тракия???
    Толкова е криминално, че в друга държава корумпитата щяха вече да ги....

    Коментиран от #58

    21:40 09.11.2026

  • 54 Не се лъжете

    3 1 Отговор
    Тези хора ги използват от ПП-ДБ. Сега правят генерална репетиция и тепърва са планирани да започнат протести за свалянето на правителството на Радев.
    ПП-ДБ ще ползват подобни на тия за своите протести. На запад на тия им казват "полезни и...и"

    21:44 09.11.2026

  • 55 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вижте им акъла":

    е е пълно духовно невежество и не познаване на християнството.

    21:44 09.11.2026

  • 56 А50

    3 0 Отговор
    Тези са напълно завършени лумпени, как може да викаш под прозорците на болни хора "убийци" на докторите които ги лекуват.

    21:45 09.11.2026

  • 57 Пеньо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":

    Защото изброените от Вас не са кучета. Тъжна реалност.

    21:47 09.11.2026

  • 58 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мнение":

    Така е, организаторите и половината от глутницата са платени. И аз имам куче, но тия умнокрасиви прекалиха пред болницата, направо е грехота

    21:49 09.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Син на Слънцето

    1 1 Отговор
    Трябва всички, които ядат прасета, крави, биволи, овце, кокошки, елени, мечки, лъвове, лисици, вълци, зайци, кучета, котки, пуйки, риба, червеи, да бъдат съдени и направо в затворите!
    Въпросът е ще остане ли някой извън затворите?
    Да, веганите!

    Коментиран от #63

    21:51 09.11.2026

  • 62 хаха

    1 0 Отговор
    "...аве той е толкова пиян, че не може да намери средния си пръст за да ти го покаже..."

    Те така. Сещайте се жуотни такива.

    21:53 09.11.2026

  • 63 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Син на Слънцето":

    Яла ме вкарай в затвора бе Маруло.

    ХАХАХА

    21:53 09.11.2026

  • 64 И майка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Ту също , станала е като на дядо поп ръкава

    21:54 09.11.2026