Протест пред ВМА заради Мая и Кнопа: искат справедливост

Протест срещу насилието над животни се проведе пред Военномедицинската академия в София. Демонстрацията беше посветена на кучетата Мая и Кнопа, а участниците настояха за прозрачни разследвания, справедливи процеси и ефективни присъди.
Повод за акцията беше една година от смъртта на Мая. Кучето е било прегазено на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал „Разсадника“. По случая Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на д-р Ненад Цоневски от ВМА за причиняване на смърт на гръбначно животно. Делото все още не е започнало.
Първоначално д-р Цоневски е бил отстранен от работа, но впоследствие е повишен и е станал завеждащ отделение във Военномедицинската академия. От лечебното заведение отказват коментар по случая.
Протестиращите поискаха отговорност
По време на демонстрацията граждани запалиха свещи, оставиха цветя и запазиха минута мълчание в памет на Мая и на всички животни, станали жертва на насилие. Протестът беше свързан и със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“.
По случая „Кнопа“ обвиняемият е в ареста с решение на Софийския районен съд от 4 ноември. Според прокуратурата кучето е починало след нанесен удар. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за особена жестокост към животно, довела до смъртта му.
Криминалният психолог Тодор Тодоров заяви, че отговорността е трябвало да бъде поета незабавно.„На всеки може да се случи да прегази животно, но не и да обяснява, че не е усетил“, каза Тодор Тодоров.
Константин Николов постави въпроса за реакцията на колегите на обвиняемия във ВМА.„Не мога да повярвам, че всички мълчат и никой не взима отношение вече една година“, заяви Николов.
Искане за прозрачност
Организаторите от сдружение „Мечо и приятели“ призоваха гражданските организации да се обединят срещу насилието над животни. Според протестиращите наказателната отговорност трябва да се прилага независимо дали жертвата е човек или животно.
Случаят с Мая остава на етап обвинение, а вината на д-р Цоневски не е установена с влязла в сила присъда. По случая с Кнопа съдебното производство продължава, като обвиняемият също се ползва с презумпцията за невиновност.
Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #23, #64
20:34 09.11.2026
2 Бенджи
Коментиран от #4
20:35 09.11.2026
3 НПО-активни мероприятия
Коментиран от #53
20:37 09.11.2026
4 Сигурно
До коментар #2 от "Бенджи":Е християнско кучето.Лично,папата го е кръстил.А,бе има си закони,какво още искат тия хорица.Да го линчуваме публично ли,кво ли?
Коментиран от #52
20:39 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин
20:40 09.11.2026
7 Ганьо не обича животинки
Коментиран от #19, #30
20:40 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нормално
Коментиран от #22
20:42 09.11.2026
10 Централките
И що пред ВА
Сбъркани оядени
20:42 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пламен
Онея поне пачки правят , а тея за къв ... висят на студа ?!
20:43 09.11.2026
13 Вижте им акъла
Коментиран от #55
20:45 09.11.2026
14 Злото
Коментиран от #16, #17
20:45 09.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Злото
До коментар #14 от "Злото":Е гледна точка…
20:48 09.11.2026
17 Напълно съм съгласен
До коментар #14 от "Злото":Най-голямото зло е безделието. "Безделието ражда пороци" гласи една стара поговорка.
Безделниците се занимават главно с отглеждане на кучета за лично развлечение.
Коментиран от #21, #32
20:48 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мирослав
20:51 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добре, ама
До коментар #9 от "Нормално":Кога ще бъдат наказани безсъвестни злодеи като Тиквата и Прасето, ограбили цял един народ, прогонили и съсипали живота на хиляди хора???
20:52 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А50
Нали утре ще ги докарат в спешното при тези доктори, пак ли ще протестират
20:55 09.11.2026
25 каишка
Кметът забрани зарята на Нова година, заради песовете,а защо не прибира парите на тези, които протестират?
Принципът, който цапа, плаща,не важи за тях.
Там където ходят и играят деца, кучетата си вършат физиологичните процеси.
Без съгласието на всеки член на етажната собственост,няма пес,във входа.
20:58 09.11.2026
26 така така
20:58 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ДрайвингПлежър
"за причиняване на смърт на гръбначно животно"
По тоя параграф защо не се съди всеки селянин заклал агне или прасе? Защо не се съди всеки собственик на кланница и на магазин в който се продава месо?! Защо не се съди всеки ловец и всеки рибар!!!
Тези съвсем ли полудяха?!!! Що никой от тези не излезе да протестира за загиналото от упойка дете? И хилядите такива случаи?! Да протестира за десетките бити деца, за десетките убийства станали в страната?!!! Наистина е крайно време да се вземат мерки срещу собствениците на домашни "любимци"!!! Крайно време е да си понесат отговорността за "любимците си" а не само да искат някакви права!!! СТИГА ВЕЧЕ!!!
Коментиран от #57, #59
21:02 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сила
И ми минава ...!!!!?
Коментиран от #38, #39, #47
21:06 09.11.2026
32 Край
До коментар #17 от "Напълно съм съгласен":Кучета отглеждат аутсайдери, които в обеществото са никой. Компенсират като обучат някакво животинче да им изпълнява командите - падни, седни, стани, дай лапа, лай, не лай, донеси ми чехлите, донеси тояга ....
21:06 09.11.2026
33 Идиокрация
До коментар #28 от "Край":Светът тотално се побърка, поне западният свят! Хората изгубиха всякакви наченки на разум! Живеем в пълен абсурд! Нормалното стана ненормално, а ненормалното, крайното и абсурдното - нормално!
Няма го вече здравото силно време на нашите деди и прадеди, които са работили от сутрин до вечер, за да отгледат и възпитат децата си на труд, морал и уважение. Кой тогава ще седне да се лигави, да прегръща и спи с кучета и котки - та това е безумие! Кучетата са били кучета и са пазили стадото, а котките са били котки и са ловили мишки.
Коментиран от #42
21:11 09.11.2026
34 Тимчо
21:11 09.11.2026
35 И.П
Коментиран от #36
21:13 09.11.2026
36 Касапин-транжор
До коментар #35 от "И.П":А моята съдба? На електрическия стол ли? Спрете с идиотизмите си. Прекалихте много!
Коментиран от #49
21:16 09.11.2026
37 Римският клуб
За по-лесно, направо да ги добавят към Истанбулската конвенция и да допълнят: ЛГБТ+К като К е за кучкари.........
21:20 09.11.2026
38 Я виж ти...
До коментар #31 от "Сила":По-добре чети коментарите на тези, дето протестират срещу насилието над животниТЕ (ВСИЧКИ животни демек), но това не им пречи да си похапнуват продукти, получени в резултат на точно такова насилие.
Започни от своите. Ще ти мине по-бързо!!!
21:21 09.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ганю
Нещо намирисва и има гнило м БАлХария
21:23 09.11.2026
41 Дик диверсанта
Не са човеци тези.
21:24 09.11.2026
42 Дик диверсанта
До коментар #33 от "Идиокрация":Това са си наши дебили, винаги ги е имало, какъв запад, какви 5 лева.
21:25 09.11.2026
43 Кучетата не са
21:25 09.11.2026
44 Радев
21:26 09.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 В Китай и Виетнам
Коментиран от #51
21:34 09.11.2026
49 Като си отворил дума
До коментар #36 от "Касапин-транжор":Трябва да снимаме всичките тия кучкари на протеста, да ги проследим в хранителните вериги и да ги снимаме когато си купуват месце от някое пиленце или прасенце.
Виждали ли сте как си играе някае пиленце в двора, прасенцето или как подскача агънцето?
Защо тези животни да не се радват на живота си, а само кучетата?
Според мен дори тези животни са много по-добри от кучето защото не се хранят с други животни.
21:35 09.11.2026
50 особена жестокост към животно с 1 удар
а що не сме чули Никога думите
особена жестокост за случаи когато хора са убити с 1-2 удара
21:36 09.11.2026
51 Истинска история
До коментар #48 от "В Китай и Виетнам":По времето на соца в България имаше виетнамци и през това време нямаше никакви бездомни кучета.
21:39 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мнение
До коментар #3 от "НПО-активни мероприятия":Не мога да повярвам колко ниско стигна нашият народ!
За убийци на пътя, хванати с няколко вида наркотици в кръвта, се дават няколко години, от които лежат само частично и почти никой не протестира, а за кучетата масови протести (основно новинарски, понеже и на тях им се плаща) и народно недоволство????
Народе народе, водят те към закриване, а ти сам си крачиш с бодра крачка, занимавайки се с второстепенни неща?!
Някой ще погледне ли състоянието на АМ Тракия???
Толкова е криминално, че в друга държава корумпитата щяха вече да ги....
Коментиран от #58
21:40 09.11.2026
54 Не се лъжете
ПП-ДБ ще ползват подобни на тия за своите протести. На запад на тия им казват "полезни и...и"
21:44 09.11.2026
55 Това
До коментар #13 от "Вижте им акъла":е е пълно духовно невежество и не познаване на християнството.
21:44 09.11.2026
56 А50
21:45 09.11.2026
57 Пеньо
До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":Защото изброените от Вас не са кучета. Тъжна реалност.
21:47 09.11.2026
58 А50
До коментар #53 от "Мнение":Така е, организаторите и половината от глутницата са платени. И аз имам куче, но тия умнокрасиви прекалиха пред болницата, направо е грехота
21:49 09.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Син на Слънцето
Въпросът е ще остане ли някой извън затворите?
Да, веганите!
Коментиран от #63
21:51 09.11.2026
62 хаха
Те така. Сещайте се жуотни такива.
21:53 09.11.2026
63 хаха
До коментар #61 от "Син на Слънцето":Яла ме вкарай в затвора бе Маруло.
ХАХАХА
21:53 09.11.2026
64 И майка
До коментар #1 от "Красимир Петров":Ту също , станала е като на дядо поп ръкава
21:54 09.11.2026