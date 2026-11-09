Протест пред ВМА заради Мая и Кнопа: искат справедливост

Протест срещу насилието над животни се проведе пред Военномедицинската академия в София. Демонстрацията беше посветена на кучетата Мая и Кнопа, а участниците настояха за прозрачни разследвания, справедливи процеси и ефективни присъди.

Повод за акцията беше една година от смъртта на Мая. Кучето е било прегазено на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал „Разсадника“. По случая Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на д-р Ненад Цоневски от ВМА за причиняване на смърт на гръбначно животно. Делото все още не е започнало.

Първоначално д-р Цоневски е бил отстранен от работа, но впоследствие е повишен и е станал завеждащ отделение във Военномедицинската академия. От лечебното заведение отказват коментар по случая.

Протестиращите поискаха отговорност

По време на демонстрацията граждани запалиха свещи, оставиха цветя и запазиха минута мълчание в памет на Мая и на всички животни, станали жертва на насилие. Протестът беше свързан и със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“.

По случая „Кнопа“ обвиняемият е в ареста с решение на Софийския районен съд от 4 ноември. Според прокуратурата кучето е починало след нанесен удар. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за особена жестокост към животно, довела до смъртта му.

Криминалният психолог Тодор Тодоров заяви, че отговорността е трябвало да бъде поета незабавно.

„На всеки може да се случи да прегази животно, но не и да обяснява, че не е усетил“, каза Тодор Тодоров.

Константин Николов постави въпроса за реакцията на колегите на обвиняемия във ВМА.

Искане за прозрачност

„Не мога да повярвам, че всички мълчат и никой не взима отношение вече една година“, заяви Николов.

Организаторите от сдружение „Мечо и приятели“ призоваха гражданските организации да се обединят срещу насилието над животни. Според протестиращите наказателната отговорност трябва да се прилага независимо дали жертвата е човек или животно.

Случаят с Мая остава на етап обвинение, а вината на д-р Цоневски не е установена с влязла в сила присъда. По случая с Кнопа съдебното производство продължава, като обвиняемият също се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg