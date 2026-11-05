Две предполагаеми нарколаборатории разкрити в Бургаско

Две предполагаеми нарколаборатории са разкрити при полицейски акции в Бургаско, а петима души са задържани. Операциите са проведени в село Просеник и град Средец, съобщи БНТ. При претърсванията са намерени метамфетамин, химически вещества и оборудване, за което полицията предполага, че е използвано за производство на наркотици.

В Просеник е претърсен домът на 34-годишен мъж, описан от полицията като криминално проявен и осъждан. В имота са открити малко количество метамфетамин, електронни везни, газова бутилка с горелка, киселина и различни химически вещества. В къщата са установени още двама мъже на 36 и 45 години и 29-годишна жена от Казанлък.

Четиримата са задържани за 24 часа. По данни на полицията е установена съпричастност на 36-годишния мъж към откритите прекурсори. Часове след освобождаването му 45-годишният бургазлия е спрян да шофира в Просеник. Полевата проверка е отчела употреба на метамфетамин и мъжът отново е задържан.

Втората акция е в Средец

При отделна операция в Средец е претърсен домът на 40-годишен мъж, също описан като криминално проявен. Полицаите са открили грам и половина метамфетамин, електронна везна, газов и електрически котлон, стъклена лула и различни химически вещества за производство на наркотици.

40-годишният мъж е задържан за 24 часа. По случая в Средец продължава разследване, като от публикуваната информация не става ясно дали на някого е повдигнато обвинение. Всички лица се считат за невиновни до влизане в сила на съдебен акт.