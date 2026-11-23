Мъжът, управлявал автомобила, обявен за откраднат и преследван от полицията в центъра на София, отрича да е извършил кражбата. Пред bTV той заявява, че е намерил колата на паркинг с ключовете в нея.

„Не съм я откраднал, намерих я на един паркинг. С ключовете беше. И се качих“, казва мъжът.

По случая е установено, че автомобилът е бил отнет от село Петърч, като сигналът за кражбата е подаден сутринта. По-късно колата е засечена от системата за видеонаблюдение в София, а около 14:00 часа информацията е подадена на полицията.

Преследването приключи до Театър „София“

Водачът не е спрял при подаден полицейски сигнал. По време на преследването е преминал на червен светофар в района на Ректората, без да се стигне до описано пътнотранспортно произшествие там.

Гонката е приключила на булевард „Мадрид“, до градинката на Театър „София“. Автомобилът се е ударил в ограда, а в инцидента е участвал и патрулен автомобил. В колата е пътувала и жена.

Положителен тест за метамфетамин

Пробата на водача за наркотици е положителна за метамфетамин, докато тестът на полицейския служител е отрицателен. В багажника на автомобила е открит и електрически велосипед, за който е съобщено, че е краден.

На въпрос защо не е спрял, мъжът отговаря: „Не знам, е така. Не знам. Не спрях просто“. Пред bTV той признава и употреба на наркотици. Твърденията му за произхода на автомобила подлежат на проверка в рамките на разследването.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg