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Полицията свързва баща и син с пожара в Бургаско

Полицията свързва баща и син с пожара в Бургаско

12 Октомври, 2026 08:17 721 0

  • пожар-
  • изворище-
  • брястовец-
  • драганово-
  • бургаско

Според полицията мъжете са запалили суха трева във вилна зона край Изворище. По случая е образувано досъдебно производство

Полицията свързва баща и син с пожара в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията свързва 53-годишен мъж и 85-годишния му баща с големия пожар във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище. Според данните на МВР двамата са запалили купчина суха трева, след което огънят се е разпространил. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БНТ.

Пожарът избухна на 9 октомври и заради силния вятър бързо се разпространи към селата Брястовец и Драганово. Огънят е обхванал над 1000 декара площ, а пламъците са достигнали на около 200 метра от Брястовец.

Засегнати са няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. Данните за причината са част от разследването и не представляват установена вина на двамата мъже.

В овладяването на пожара са се включили девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника. Огънят е локализиран след действията на екипите, които са работили в района на трите населени места.


Бургас / България
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