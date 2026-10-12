Полицията свързва баща и син с пожара в Бургаско

Полицията свързва 53-годишен мъж и 85-годишния му баща с големия пожар във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище. Според данните на МВР двамата са запалили купчина суха трева, след което огънят се е разпространил. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БНТ.

Пожарът избухна на 9 октомври и заради силния вятър бързо се разпространи към селата Брястовец и Драганово. Огънят е обхванал над 1000 декара площ, а пламъците са достигнали на около 200 метра от Брястовец.

Засегнати са няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. Данните за причината са част от разследването и не представляват установена вина на двамата мъже.

В овладяването на пожара са се включили девет противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника. Огънят е локализиран след действията на екипите, които са работили в района на трите населени места.