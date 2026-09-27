71-годишен мъж загина при катастрофа край Стожер

71-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич, в района на село Стожер. Инцидентът е станал около 21:30 часа, съобщиха от полицията във Варна.

Сблъскали са се два автомобила. Единият е бил управляван от загиналия мъж, а другият – от 26-годишна жена. Тя е получила наранявания и е транспортирана в болнично заведение.

От полицията уточниха, че пробата на жената за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. В двата автомобила не е имало други пътници.

„По случая е образувано досъдебно производство“, съобщиха от полицията.

При друг инцидент във Варна автобус на градския транспорт е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на уличното осветление. Произшествието е станало малко след 13:00 часа.

Пострадали са дете и две жени. Те са транспортирани за медицински прегледи, като няма опасност за живота им. Пробите на водача на автобуса за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Източници: БТА