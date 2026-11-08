Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Експертиза: Пистолетът на Мегеров е използван при убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Експертиза: Пистолетът на Мегеров е използван при убийството на бизнесмена Илиян Филипов

8 Ноември, 2026 19:17 1 633 5

  • илиян филипов-
  • славчо мегеров-
  • балистична експертиза-
  • убийство в пловдив-
  • пфк ботев пловдив

Иван Демерджиев обяви, че резултатите са категорични

Експертиза: Пистолетът на Мегеров е използван при убийството на бизнесмена Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Балистичната експертиза е потвърдила, че пистолетът, свързван със Славчо Мегеров, е използван при убийството на бизнесмена и президент на ПФК „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на въпрос на БНТ.

„Резултатите са категорични. Това е оръжието, с което е извършено убийството“, заяви Демерджиев. Той допълни, че още в началото на разследването е имало увереност, че физическият извършител се намира в ареста.

Министърът не съобщи какви са резултатите от барутните натривки по ръцете на задържания Славчо Мегеров. По думите му по случая са събрани „много и безспорни доказателства“, но разследващите са извършили и допълнителни действия, които не засягат само обвиняемия.

Мегеров остава в ареста

Илиян Филипов беше убит на 30 септември 2026 г. в Пловдив. Славчо Мегеров беше задържан и привлечен като обвиняем за предумишленото убийство.

На 4 октомври Пловдивският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Според съдебния състав събраните материали, видеозаписите, експертните справки, веществените доказателства и свидетелските показания създават обосновано предположение за съпричастността на Мегеров към престъплението.

Апелативният съд в Пловдив потвърди задържането му на 13 октомври. Производството продължава, а обвинението все още не е доказано с влязла в сила присъда.

Новите данни потвърждават връзката между оръжието и смъртоносната стрелба, но не дават отговор на всички въпроси по случая. Сред тях остава и този какви са резултатите от натривките по ръцете на обвиняемия, за които Демерджиев отказа да съобщи подробности.

Източник: bntnews.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    3 1 Отговор
    Сега 100 години м затвора и ще му дойде акъла!

    19:29 08.11.2026

  • 2 Ще го

    5 0 Отговор
    приберат и след 1-2 години ще излезе. Всичко се покрива с много пари. Вече е платено.

    20:14 08.11.2026

  • 3 факт

    1 0 Отговор
    смекчаващи вината обстоятелства...

    20:20 08.11.2026

  • 4 бъдеще

    1 0 Отговор
    трета инстанция като се произнесе тогава....сега само думи...

    20:22 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.