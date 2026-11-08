Експертиза: Пистолетът на Мегеров е използван при убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Балистичната експертиза е потвърдила, че пистолетът, свързван със Славчо Мегеров, е използван при убийството на бизнесмена и президент на ПФК „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на въпрос на БНТ.

„Резултатите са категорични. Това е оръжието, с което е извършено убийството“, заяви Демерджиев. Той допълни, че още в началото на разследването е имало увереност, че физическият извършител се намира в ареста.

Министърът не съобщи какви са резултатите от барутните натривки по ръцете на задържания Славчо Мегеров. По думите му по случая са събрани „много и безспорни доказателства“, но разследващите са извършили и допълнителни действия, които не засягат само обвиняемия.

Мегеров остава в ареста

Илиян Филипов беше убит на 30 септември 2026 г. в Пловдив. Славчо Мегеров беше задържан и привлечен като обвиняем за предумишленото убийство.

На 4 октомври Пловдивският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Според съдебния състав събраните материали, видеозаписите, експертните справки, веществените доказателства и свидетелските показания създават обосновано предположение за съпричастността на Мегеров към престъплението.

Апелативният съд в Пловдив потвърди задържането му на 13 октомври. Производството продължава, а обвинението все още не е доказано с влязла в сила присъда.

Новите данни потвърждават връзката между оръжието и смъртоносната стрелба, но не дават отговор на всички въпроси по случая. Сред тях остава и този какви са резултатите от натривките по ръцете на обвиняемия, за които Демерджиев отказа да съобщи подробности.

Източник: bntnews.bg