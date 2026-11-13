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Адвокат: „Логистична помощ“ може да значи всичко

Адвокат: „Логистична помощ“ може да значи всичко

13 Ноември, 2026 10:38 322 0

  • убийство в пловдив-
  • атанас дечев-
  • славчо мегеров-
  • логистична помощ-
  • прокуратура

Емил Рангелов коментира обвинението срещу 42-годишния Атанас Дечев, който е привлечен като помагач по делото за убийството в Пловдив

Адвокат: „Логистична помощ“ може да значи всичко - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

42-годишният Атанас Дечев е задържан и обвинен като помагач по делото за убийството на пловдивски бизнесмен. Славчо Мегеров е обвиняем като предполагаем физически извършител, а съдът разглежда мярката за неотклонение на второто лице.

Адвокат Емил Рангелов коментира пред bTV, че включването на втори обвиняем може да допълни картината, но може и да я направи по-неясна. „Това може да означава всичко извън натискането на спусъка“, каза той, визирайки формулировката „логистична помощ“, използвана от прокуратурата.

Връзката с оръжието остава ключова

Рангелов посочи, че пред разследването остава въпросът намереното оръжие да бъде свързано с Мегеров и вероятно с другото задържано лице. По делото оръжието е открито след задържането на Мегеров, но от публикуваната информация не става ясно дали експертизите вече са установили връзка с Дечев.

Според прокуратурата Мегеров е физическият извършител на убийството, а Дечев е имал друга роля. Двамата са пълнолетни обвиняеми и вината им не е установена с влязла в сила присъда.

Какво следва

Предстои съдът да се произнесе дали Атанас Дечев ще остане в ареста. Именно в рамките на мерките за неотклонение прокуратурата се очаква да изложи повече данни за конкретната роля, която му приписва. Криминалният журналист Стефан Миланов заяви, че заседанието може да даде допълнителни факти по случая.

Източници: novini.bg


Пловдив / България
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