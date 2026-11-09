Трима задържани при акция срещу иманяри в Разград

Трима мъже са задържани при полицейска акция срещу предполагаема дейност, свързана с иманярство, в град Завет, съобщи ОДМВР – Разград. Задържаните са на 58, 45 и 34 години, а двама от тях са криминално проявени.

По време на операцията са претърсени три адреса в града, както и превозни средства. При действията са открити и иззети близо 300 старинни монети с неизяснен произход. По данни на полицията те носят белези на предмети, свързани с археологически обекти.

Иззето е и специализирано оборудване

Криминалистите са намерили четири високотехнологични металотърсача и оборудване, за което се предполага, че е използвано при незаконни разкопки. Сред иззетите предмети са още фотокапан и еленски трофейни рога.

При претърсванията е открита и незаконно притежавана пушка, както и значително количество боеприпаси от различен калибър. Оръжието и боеприпасите също са иззети.

Работата по документирането на предполагаемата престъпна дейност продължава под ръководството на прокуратурата. Към момента не са съобщени допълнителни данни за повдигнати обвинения или за определени мерки за неотклонение спрямо тримата задържани.

Източници: bntnews.bg