Един човек загина, а двама са ранени при тежка катастрофа в Разград. Сигналът за произшествието е подаден около полунощ на 26 ноември, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Инцидентът е станал на улица „Жеравна“. По данни на полицията водачът на лек автомобил е загубил контрол, излязъл е вдясно от платното и се е ударил последователно в крайпътно дърво, табло на „Овъргаз“ и бетонен стълб на „Енерго Про“.

На място е загинал 22-годишният водач от Разград. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление. Предстои да бъде извършена аутопсия.

Двама пътници са пострадали

Тежко е ранен 18-годишен младеж от Разград, който е пътувал на предната седалка. Той е откаран в МБАЛ-Разград с фрактури на таза, прешлен, левия крак и увреден бял дроб. Състоянието му е с опасност за живота.

Другият пътник, също на 18 години, е от Исперих. Той е получил разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение, но е без опасност за живота.

По случая се води досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват в рамките на разследването.

Седем фиша от септември насам

От ОДМВР-Разград съобщиха още, че загиналият водач е бил многократно санкциониран за рисково шофиране в градски условия. От септември 2026 г. до катастрофата са му съставени седем фиша, включително за нарушения, свързани с максимално допустимата скорост.

Източници: btvnovinite.bg