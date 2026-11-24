Разградски лекари не са издавали неистински документи по разследването за фалшиви ТЕЛК решения. Това заяви окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров, като уточни, че към момента прокуратурата проверява евентуалното участие на четирима лекари.

„В Разград неистински документи и документи с невярно съдържание не са издавани. Този път разградските лекари са извън тази схема“, каза Тодоров.

Разследването е образувано в Разград през май, след като лица са представили медицински документи пред служители на Регионалната здравна инспекция. Съмненията са били свързани с идентични заболявания, описани при различни хора.

По думите на прокурора това не означава, че предполагаемата престъпна дейност е започнала през май. Периодът, в който са извършвани проверяваните деяния, все още предстои да бъде установен.

Документите са издавани извън Разград

Медицинските документи, които са в центъра на разследването, са издавани основно в здравни заведения в София и Северозападна България. В Разград е задържан посредник, който живее в областта. Задържани посредници има и в София.

Според прокуратурата посредниците са били в доверителни отношения с лекарите, чието участие се проверява. Тодоров уточни, че в публичното пространство са били посочвани различни числа за лекарите, но към този момент проверяваните са четирима.

„Това не означава, че няма да достигнем до повече лекари, но именно на този етап потенциална принуда е имало по отношение на четирима лекари“, заяви окръжният прокурор.

Разследването е свързано с изготвяне на документи с невярно съдържание, в които са описвани заболявания, несъответстващи на реалното медицинско състояние на лицата. След това документите са били използвани в процедури за определяне на инвалидност.

По описанието на Тодоров посредникът представял желаещия, а лекарят изготвял документ с непотвърдено заболяване, който трябвало да бъде използван пред медицински комисии.

Материалите се изпращат към Софийската градска прокуратура

Основните материали по делото са били прехвърлени от София към Разград, където е образувано основното производство. Претърсванията са извършени при неотложност, а материалите предстои да бъдат представени в съда за санкция.

Очаква се те да бъдат изпратени и на Софийската градска прокуратура. Причината е преценката на наблюдаващия прокурор, че може да става дума за престъпление, извършено от организирана престъпна група.

Към момента няма конкретна оценка на финансовите щети по делото. Тихомир Тодоров припомни публично заявена от министъра на вътрешните работи оценка за щети над 1 милиард лева, но подчерта, че прокуратурата все още не разполага със собствено изчисление.

Разследването продължава. Предстои да бъдат изяснени периодът на предполагаемата престъпна дейност, броят на участниците и размерът на нанесените щети.