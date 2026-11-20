44-годишен водач на „Фолксваген Голф“ е блъснал 23-годишна жена с детска количка на пешеходна пътека в Разград. Катастрофата е станала на кръстовището между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Странджа“, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Жената пресичала заедно с детето си на година и четири месеца и 25-годишен мъж. След удара детето е откарано за преглед в МБАЛ-Разград, където са установени охлузни рани по лицето му. Други пострадали при произшествието няма.

„Няма други пострадали при произшествието“, посочват от ОДМВР-Разград.

На мястото се извършва оглед, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. До приключване на работата на екипите движението в района се регулира от „Пътна полиция“ и се осъществява в едната лента.