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След убийството на йорки: Нови кадри показват и нападение над померан в "Кръстова вада"

След убийството на йорки: Нови кадри показват и нападение над померан в "Кръстова вада"

3 Ноември, 2026 12:24 796 9

  • жестокост към животни-
  • софия-
  • кръстова вада-
  • сдвр-
  • протест

На видеото се вижда как мъж се приближава до жената и рита кучето ѝ пред блок в „Кръстова вада“. Заподозреният е в СДВР с адвокат и предстои да бъде задържан

След убийството на йорки: Нови кадри показват и нападение над померан в "Кръстова вада" - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови кадри от охранителна камера показват как мъж рита померан пред жилищен блок в столичния квартал „Кръстова вада“. На видеото се вижда жена, която разхожда кучето си, докато срещу нея стои мъж с тъмно яке, качулка и раница. След кратък разговор той се приближава до животното и го рита.

Кадрите са заснети пред същия блок, пред който на 2 ноември се събраха стотици хора на протест. Недоволството беше предизвикано от друг случай на насилие над куче в района.

По разказа на стопанката пред bTV малкото ѝ куче е било ритнато по време на разходка и е починало на място. Тя заяви, че не е знаела за предишен случай на агресия, свързан със същия мъж.

„Дори не знаехме, че е имало и предишен случай с агресия на този човек“, разказа стопанката.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че заподозреният за смъртта на кучето се намира в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Предстои той да бъде задържан.

„СДВР веднага реагира на сигнала за убито малко куче. Заподозреният беше идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укриваше“, написа Демерджиев.

Според министъра полицията е установила самоличността на мъжа и е предприела действия по издирването му. Към момента в публикацията на bTV той е посочен като заподозрян, а не като осъден извършител.

Случаят предизвика силна обществена реакция. На протеста пред блока хора настояха за отговорност при насилие над животни.

„Ние живеем в едно болно общество, в което агресията и насилието е част от ежедневието ни“, каза Явор Гечев, защитник на правата на животните.

Гечев заяви още, че още от петък е имало данни за агресивно поведение и нападения над хора на същото място. По думите му полицията е издирвала мъжа, а случилото се е можело да бъде предотвратено.

„Още от петък е имало данни за този човек, че е проявявал агресия и е нападал хора на същото място, но полицията още го издирва. Това престъпление можеше да бъде предотвратено“, смята той.

Предстои действията по случая да продължат след задържането на заподозрения. Повече подробности за правната квалификация и последващите мерки не са посочени в публикуваната информация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тц тц

    4 1 Отговор
    Този работи в Кока-Кола.

    Коментиран от #4, #8

    12:28 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Котка

    0 0 Отговор
    Единствено Крум Зарков може да малтретира безнаказано домашни любимци, защото е възпитаник на Сорбоната!😿

    12:45 03.11.2026

  • 7 Митко

    0 0 Отговор
    Къде са кадрите.КЪДЕ.

    12:49 03.11.2026

  • 8 Кучкар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тц тц":

    Да се надяваме, че ще го уволнят дисциплинарно.

    12:52 03.11.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Тридневен траур за кучънцито.😰🐕😰

    12:52 03.11.2026