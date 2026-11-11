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Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“

11 Ноември, 2026 09:37 1 313 27

  • автомагистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • задържан шофьор-
  • ямбол-
  • мъгла

Румънският водач ще бъде разпитан по досъдебното производство. Експертизи ще изясняват дали камионът е намалил рязко или е навлязъл от страничната лента

Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Водачът ще бъде разпитан в рамките на досъдебното производство, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР–Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

По първоначални данни видимостта в района рязко е спаднала. Разследващите все още не са установили дали камионът е бил управляван с много ниска скорост, или е навлязъл от страничната лента.

„Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба“, посочи Добрин Димитров.

Сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа на 10 ноември. Към мястото са били изпратени всички налични екипи, които са установили сериозните мащаби на катастрофите.

Проверка на временните светофари

Директорът на ОДМВР–Ямбол коментира и появилата се информация, че в района на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицията. По думите му на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са поставени там.

При сигнал за опасност, каквато е гъстата мъгла, полицията изпраща екип със светлинна сигнализация, който се движи с намалена скорост, за да предупреждава водачите отдалеч.

Движението е възстановено през нощта

Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а в посока Бургас – около 3:00 часа. Според ОДМВР–Ямбол пътното платно е било почистено, а полицейски екипи са останали на място, за да сигнализират движението.

Предстои експертизите и разпитите да изяснят механизма на първоначалния сблъсък и действията на задържания водач. Към момента няма потвърден окончателен извод за причината за катастрофата.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А кога ще задържим Радев

    5 27 Отговор
    за 8 месеца абсолютно бездействие?

    Коментиран от #12

    09:38 11.11.2026

  • 3 Госあ

    24 2 Отговор
    Досега се въздържах от коментара, че отново камион е замесен!!! Беше логично.

    Коментиран от #9, #13

    09:39 11.11.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    28 1 Отговор
    Не е ли нормално когато навлезеш в гъста мъгла да намалиш скоростта?

    09:40 11.11.2026

  • 5 Анонимен

    18 0 Отговор
    Да изпревариш и да brake-check-неш някого е безумие, а да го направиш в мъгла на автобус... за затвора си е.

    Коментиран от #7

    09:41 11.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    13 2 Отговор
    Дубрутру, на оня колега дето ме питаше ,какво значение има ТОЗИ камион❗

    09:42 11.11.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Ко риечи?

    09:42 11.11.2026

  • 8 браво . можело е рейса да навлезне в

    2 0 Отговор
    мантинелата . там ще намали скоростта и ще спре . не се е сетил . има вина и той . може да е спал на волана .

    09:43 11.11.2026

  • 9 Хмм

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    пътниците в автобуса казаха, че спрл камион на активната лента е препречил пътя, автобусът се блъска в него и после ефектът на доминото, дронът показва, че в тази мъгла коли са изпреварвали тировете

    Коментиран от #11, #19

    09:44 11.11.2026

  • 10 Ами

    11 0 Отговор
    ние спасяваме дори участници в пътни произшествия от чужбина, а освобождаването на убиеца на Милен Цветков или този с АТВ-ето, тировете са убийци, може да ги заплаши само насрещен тир

    09:48 11.11.2026

  • 11 Абе да бе

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    БългаринА ни мъгла, ни черен лед, ни проливен дъжд го спира. Дава гас.

    Коментиран от #15

    09:50 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 само да не се окаже

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    неслучайно

    Коментиран от #17

    09:52 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Ху (By Who)

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе да бе":

    Господине, казано е Давай гас за Бургас.

    09:53 11.11.2026

  • 16 Пич

    5 9 Отговор
    Е го бе - казАх, и познах!!!
    Държавата не е виновна, тя в мъгла не е длъжна да изпрати автопатрули да регулират движението!!! А знаците за предупреждение са само за когато чичаците режат храстчетата между мантинелите, за мъглата няма кой да помисли!!! И сега - шофьора е виновен, защото все някой шофьор ще е първи, при тези неадекватни и нерегулирани пътища!!!
    А Радев си живее в собствена фантазия в самолета, с който обикаля ли, обикаля...

    09:54 11.11.2026

  • 17 Абе не бе

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "само да не се окаже":

    Естествено, че тези които застреляха петроханците са паркирали и тира. Не вярвай на други версии.

    09:56 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Най тежките катастрофи са тези с тирове! Комунистите разнасяха товарите с кораби и влакове и днешните комунисти го правят! В Китай ТИР-ове почти не можеш да видиш. Стоките се разнасят междуградско с железопътната мрежа, а след това от центровете за градско разпределение с малки камиони! Между другото и в Япония е така. Само у тоо ЕС, ТИРа е златен стандарт!!! Доказано е, че именно и тия ТИР-ове имат много голям принос и за въглеродните емисии в ЕС за които разтегат лакърдии само. От Китай имаха и инициатива, да изградят ЖП мрежа за движението на стоки!

    Коментиран от #22

    10:03 11.11.2026

  • 20 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ккк":

    Нищо не е ясно господине. Шофьорите много лъжат.

    10:04 11.11.2026

  • 21 Направи ли ви впечатление

    12 1 Отговор
    колко ТИР-а имаше в катастрофата . Карат брутално - с висока скорост и изнервят шофьорите като се залепят зад някой на 50см. и започват да го притискат и да му пресвяткат ! А камерите за скорост дали ги ловят и как напускат пределите на България с глоби ? Това ако се случи в Гърция ще ги спрат от движение !

    Коментиран от #25

    10:10 11.11.2026

  • 22 Госあ

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Ето я статистиката: в ЕС има над два пъти повече ТИР-ове на човек, отколкото в Китай. Железницата в Китай също е с 2,5 пъти по-висок дял от тази в ЕС. Железопътният транспорт е по-сигурен, по-безопасен, по-предвидим и по екологичен! Доказано от комунистите!

    Коментиран от #23

    10:15 11.11.2026

  • 23 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    Още: по брой смъртни случаи ТИР-овете са значително по-опасни, и то в порядъка на около 4 пъти спрямо леките камиони.

    10:21 11.11.2026

  • 24 Госあ

    4 0 Отговор
    Китай има изрична и многостепенна национална стратегия за увеличаване на дела на железопътния транспорт в товарните превози. Тя е известна като прехвърляне от шосе към железопът и е заложена в редица официални планове. В периода планът предвижда изграждането на специализирана товарна железопътна мрежа и добавяне на 220 милиона тона нов товарен капацитет. А урсулите? Какво предвиждат? Комисионни от частните ТИР-ове!!! Същият е въпросът и за автобусите.

    10:27 11.11.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Направи ли ви впечатление":

    А Направи ли Ви впечатление, че жертвите са само в едната посока🤔❗
    В другата дали е имало табла за информация, а дали е имало друга мъгла🤔❗
    С може пък властта там да е друга🤔❗

    10:31 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Госあ

    3 0 Отговор
    И ако се върнем отново в България, като частен случай на ЕС, разгембиха БДЖ заради автобусите и камионите на Доган, шиши и тем подобни!!! Напълно в унисон с европейските директиви разбира се!!! Защо да бъдат превозвани пътници и товари с ТИР-ове и автобуси до Бургас, бе??? Като с бързи влакове може да се пътува София-Бургас за три часа? Съвсем спокойно, без да се бърза. Или тонове товари да се превозват от пристанището сигурно, евтино,екологично и предвдимо!!!

    10:47 11.11.2026