Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Водачът ще бъде разпитан в рамките на досъдебното производство, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР–Ямбол старши комисар Добрин Димитров.
По първоначални данни видимостта в района рязко е спаднала. Разследващите все още не са установили дали камионът е бил управляван с много ниска скорост, или е навлязъл от страничната лента.„Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба“, посочи Добрин Димитров.
Сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа на 10 ноември. Към мястото са били изпратени всички налични екипи, които са установили сериозните мащаби на катастрофите.
Проверка на временните светофари
Директорът на ОДМВР–Ямбол коментира и появилата се информация, че в района на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицията. По думите му на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са поставени там.
При сигнал за опасност, каквато е гъстата мъгла, полицията изпраща екип със светлинна сигнализация, който се движи с намалена скорост, за да предупреждава водачите отдалеч.
Движението е възстановено през нощта
Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а в посока Бургас – около 3:00 часа. Според ОДМВР–Ямбол пътното платно е било почистено, а полицейски екипи са останали на място, за да сигнализират движението.
Предстои експертизите и разпитите да изяснят механизма на първоначалния сблъсък и действията на задържания водач. Към момента няма потвърден окончателен извод за причината за катастрофата.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А кога ще задържим Радев
Коментиран от #12
09:38 11.11.2026
3 Госあ
Коментиран от #9, #13
09:39 11.11.2026
4 007 лиценз ту кил
09:40 11.11.2026
5 Анонимен
Коментиран от #7
09:41 11.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
09:42 11.11.2026
7 Абе
До коментар #5 от "Анонимен":Ко риечи?
09:42 11.11.2026
8 браво . можело е рейса да навлезне в
09:43 11.11.2026
9 Хмм
До коментар #3 от "Госあ":пътниците в автобуса казаха, че спрл камион на активната лента е препречил пътя, автобусът се блъска в него и после ефектът на доминото, дронът показва, че в тази мъгла коли са изпреварвали тировете
Коментиран от #11, #19
09:44 11.11.2026
10 Ами
09:48 11.11.2026
11 Абе да бе
До коментар #9 от "Хмм":БългаринА ни мъгла, ни черен лед, ни проливен дъжд го спира. Дава гас.
Коментиран от #15
09:50 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 само да не се окаже
До коментар #3 от "Госあ":неслучайно
Коментиран от #17
09:52 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Ху (By Who)
До коментар #11 от "Абе да бе":Господине, казано е Давай гас за Бургас.
09:53 11.11.2026
16 Пич
Държавата не е виновна, тя в мъгла не е длъжна да изпрати автопатрули да регулират движението!!! А знаците за предупреждение са само за когато чичаците режат храстчетата между мантинелите, за мъглата няма кой да помисли!!! И сега - шофьора е виновен, защото все някой шофьор ще е първи, при тези неадекватни и нерегулирани пътища!!!
А Радев си живее в собствена фантазия в самолета, с който обикаля ли, обикаля...
09:54 11.11.2026
17 Абе не бе
До коментар #13 от "само да не се окаже":Естествено, че тези които застреляха петроханците са паркирали и тира. Не вярвай на други версии.
09:56 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Госあ
До коментар #9 от "Хмм":Най тежките катастрофи са тези с тирове! Комунистите разнасяха товарите с кораби и влакове и днешните комунисти го правят! В Китай ТИР-ове почти не можеш да видиш. Стоките се разнасят междуградско с железопътната мрежа, а след това от центровете за градско разпределение с малки камиони! Между другото и в Япония е така. Само у тоо ЕС, ТИРа е златен стандарт!!! Доказано е, че именно и тия ТИР-ове имат много голям принос и за въглеродните емисии в ЕС за които разтегат лакърдии само. От Китай имаха и инициатива, да изградят ЖП мрежа за движението на стоки!
Коментиран от #22
10:03 11.11.2026
20 Бай Ху (By Who)
До коментар #18 от "ккк":Нищо не е ясно господине. Шофьорите много лъжат.
10:04 11.11.2026
21 Направи ли ви впечатление
Коментиран от #25
10:10 11.11.2026
22 Госあ
До коментар #19 от "Госあ":Ето я статистиката: в ЕС има над два пъти повече ТИР-ове на човек, отколкото в Китай. Железницата в Китай също е с 2,5 пъти по-висок дял от тази в ЕС. Железопътният транспорт е по-сигурен, по-безопасен, по-предвидим и по екологичен! Доказано от комунистите!
Коментиран от #23
10:15 11.11.2026
23 Госあ
До коментар #22 от "Госあ":Още: по брой смъртни случаи ТИР-овете са значително по-опасни, и то в порядъка на около 4 пъти спрямо леките камиони.
10:21 11.11.2026
24 Госあ
10:27 11.11.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Направи ли ви впечатление":А Направи ли Ви впечатление, че жертвите са само в едната посока🤔❗
В другата дали е имало табла за информация, а дали е имало друга мъгла🤔❗
С може пък властта там да е друга🤔❗
10:31 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Госあ
10:47 11.11.2026