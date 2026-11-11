Задържан е румънският шофьор на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Водачът ще бъде разпитан в рамките на досъдебното производство, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР–Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

По първоначални данни видимостта в района рязко е спаднала. Разследващите все още не са установили дали камионът е бил управляван с много ниска скорост, или е навлязъл от страничната лента.

„Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба“, посочи Добрин Димитров.

Сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа на 10 ноември. Към мястото са били изпратени всички налични екипи, които са установили сериозните мащаби на катастрофите.

Проверка на временните светофари

Директорът на ОДМВР–Ямбол коментира и появилата се информация, че в района на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицията. По думите му на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са поставени там.

При сигнал за опасност, каквато е гъстата мъгла, полицията изпраща екип със светлинна сигнализация, който се движи с намалена скорост, за да предупреждава водачите отдалеч.

Движението е възстановено през нощта

Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а в посока Бургас – около 3:00 часа. Според ОДМВР–Ямбол пътното платно е било почистено, а полицейски екипи са останали на място, за да сигнализират движението.

Предстои експертизите и разпитите да изяснят механизма на първоначалния сблъсък и действията на задържания водач. Към момента няма потвърден окончателен извод за причината за катастрофата.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg