Пациент нападна лекар в Спешното отделение в Ямбол

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от пациент по време на дежурство. Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в лечебното заведение, който е загубил съзнание след ударите и е приет за лечение в отделението по хирургия с мозъчно сътресение.

Инцидентът е станал на 14 ноември. По разказа на д-р Ангелов пациентът е бил докаран с линейка със съмнение за счупен крак. След прегледа лекарят обяснил, че трябва да бъде направена рентгенова снимка, а заради болките и състоянието му е по-безопасно да бъде откаран до изследването с количка.

Докато медицинската сестра настоявала пациентът да седне на количката, между двамата възникнал спор. Д-р Ангелов се намесил и отново обяснил необходимостта от изследването.

„Той седеше на ръба на едното легло, стана и ме удари първия път, после продължи. Загубил съм съзнание“, разказа лекарят.

По думите му ударите са били в областта на лицето и главата. Д-р Ангелов е заявил, че в болницата е имало пререкания с пациенти, но досега не е бил подлаган на нападение с такава тежест.

Пациентът е задържан

На място е пристигнал полицейски екип, а пациентът е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите разпитват свидетели и преглеждат записи от камерите, съобщи БНТ.

За часа на инцидента има разминаване в публично разпространената информация. В интервюто си за bTV д-р Ангелов посочва, че пациентът е бил докаран около 21:30 часа, докато в информация, цитирана от БНТ, се посочва около 10:00 часа. И двата източника съобщават, че нападението е станало на 14 ноември в Спешното отделение на болницата.

Директорът на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ д-р Панайот Диманов осъди случая и призова разследващите органи да приложат закона. Той подчерта, че д-р Ангелов е бил сред екипите, оказвали помощ след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ само няколко дни преди нападението.

„Беше на работното си място в Спешно отделение, за да помогне на този пациент и на другите, които чакат да спаси човешки живот. Беше жестоко бит, пребит до безсъзнание на работното си място“, заяви д-р Диманов.

По думите на директора случаите на агресия срещу медицински специалисти в болницата не са единични и част от служителите вече се притесняват да работят в Спешното отделение. В лечебното заведение има охрана за двора и сградите, но няма постоянно присъствие на охранители в самото отделение. От ръководството допускат такава охрана да бъде осигурена в бъдеще.