Лекарят инфекционист, пострадал при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, предстои да бъде изписан от болницата „Сърце и Мозък“ в Бургас. 37-годишният медик от Детската болница в града е претърпял няколко сложни операции заради тежки фрактури на крайниците.

„Имаше много тежки фрактури на крайниците. Те поетапно се оперираха“, заяви д-р Димо Митев, гръден хирург в болницата. По думите му интервенциите са извършени от екипа на проф. Балтов.

След изписването на лекаря в Бургас ще остане друг пострадал от катастрофата – румънски гражданин. Той е бил най-тежко раненият пациент в лечебното заведение. При постъпването си е бил в реанимация на командно дишане с тежка гръдна травма.

Румънският гражданин вече е изведен от реанимация и се намира в отделението по гръдна хирургия. Продължават възстановяването му и дихателната рехабилитация, но засега не е ясно кога ще бъде изписан.

Петима пострадали продължават лечението си

Общо петима души остават в болници след катастрофата на автомагистрала „Тракия“, в която са участвали 86 превозни средства и са загинали 13 души. Двама от пострадалите са настанени във Военномедицинската академия в София.

Друг ранен остава в реанимацията на болницата в Сливен с тежка черепно-мозъчна травма. Двама от пострадалите се лекуват в Бургас.

Разследването продължава

Причините за тежкия сблъсък все още се изясняват. По случая няма повдигнати обвинения. Очаква се експертизи да установят скоростта на автомобилите и последователността на ударите.