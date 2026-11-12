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Сигнал за изнудване след катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Сигнал за изнудване след катастрофата на „Тракия“

12 Ноември, 2026 13:17 1 356 14

  • катастрофата на тракия-
  • сигнал за изнудване-
  • динко вълев-
  • транспортен бранш-
  • ямбол

Йоана Лалова твърди, че превозвач е бил притискан за 8000 евро. Динко Вълев отрича да е искал пари за леки автомобили и говори за атака от конкуренцията

Сигнал за изнудване след катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за поискано плащане от 8000 евро след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ представи заместник-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоана Лалова. По думите ѝ сумата е била поискана от превозвач, чийто камион трябвало да бъде извозен от мястото на инцидента, а твърдението е свързано с Динко Вълев.

„Той не го е репатрирал, а колегите помогнаха безвъзмездно“, заяви Лалова в ефира на NOVA. Тя посочи, че представители на транспортния бранш са предупредили директора на Областната дирекция на МВР в Ямбол за действията на Вълев. По думите ѝ сигналите за подобни случаи не са от вчера и включват твърдения за задържане на товари до заплащане на определени суми.

Динко Вълев отрича да е искал пари за паркинг или изтегляне на леките автомобили, пострадали при катастрофата. Той уточнява, че заплащане се изисква само за специализирани услуги, свързани с тежкотоварни автомобили – изтегляне на камиони, претоварване и транспортиране на стоката, както и извозване на камионите до техните собственици.

„На нито една лека кола не искам пари – нито за паркинг, нито за изтегляне“, заявява Вълев. Той определя разпространената информация като атака от страна на конкуренцията. Към момента изнесените данни представляват взаимно противоречащи си твърдения, без посочено потвърждение за извършено изнудване или повдигнато обвинение.

Остават въпроси около катастрофата

Инцидентът е станал в района на 289-ия километър на „Тракия“. Сред обсъжданите версии е наличието на австрийски джип пред румънския камион. Според Лалова публичната информация сочи, че джипът е бил с включени аварийни светлини, но не е ясно дали е бил спрял, движел се е бавно или е аварирал.

Като възможно свързан с катастрофата се обсъжда и горящ автомобил, за който се допуска, че може да е попаднал по погрешка в насрещното движение. Лалова подчерта, че това са хипотези и че точната последователност на събитията трябва да бъде установена с експертизи.

Бившият началник на КАТ Росен Рапчев посочи съчетанието от лоши атмосферни условия и несъобразена скорост като фактор при тежки инциденти. Инженер Иван Табаков заяви, че при подобни произшествия обикновено не става дума за една-единствена причина, а за натрупване на обстоятелства.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 17 Отговор
    Динко не е длъжен да им претоварва стоката безплатно.Безплатно е само карането в моргата.

    Коментиран от #5

    13:19 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гълъб Доню

    10 3 Отговор
    Е кой да плаща - аз ли ? 🇻🇳🤣🇹🇷

    13:20 12.11.2026

  • 4 до кога

    11 2 Отговор
    Това е пазарната икономика на мутрите !!

    Коментиран от #6

    13:22 12.11.2026

  • 5 пенчо

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това за парите е най малкото. Камионите остават без нафта, изчезва част от товара. Каквото се сетиш

    13:24 12.11.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "до кога":

    Направи добро и ти се качват на главата.Само извозването до моргата е безплатно.После с пари.

    13:25 12.11.2026

  • 7 защо

    9 10 Отговор
    Без да съм фен на Динко Вълев, той без пари ли трябва да разтовари и придвижи товара, а след това и смачкания камион?

    Коментиран от #8, #9

    13:25 12.11.2026

  • 8 Балкани

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "защо":

    ДА! ТАКА ПОВЕЛЯВАТ МОРАЛНИТЕ НОРМИ!

    13:32 12.11.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "защо":

    Няма ненаказано добро.

    13:32 12.11.2026

  • 10 666

    11 3 Отговор
    Динко е номер едно каналджия на мигранти като играе заедно с куките.

    13:34 12.11.2026

  • 11 интересно

    6 0 Отговор
    Къде са застрахователите в цялата работа

    13:35 12.11.2026

  • 12 Не намирам виновно поведение у Динко

    1 3 Отговор
    Специализираните му камиони заедно с персонала бяха сред първите на местопроизшествието. Помагаха професионално, теглеха, местеха, транспортираха. Работили са цяло денонощие, амортизирали са скъпи машини, изгорили са тонове нафта. Не коментирам цената, но на фона на общата картинка никак не се отличава като висока. Превозвачите си имат застрахователи - да се оправят с тях.

    Ще е справедливо и АПИ да плати на фирмата на Динко, защото без тях още щяха да вадят камиони от нивите.

    Коментиран от #14

    13:47 12.11.2026

  • 13 Кой ?

    4 0 Отговор
    Източи горивото от катастрофиларите автомобили ? Очевидци казват че са хората на Динко .

    13:47 12.11.2026

  • 14 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не намирам виновно поведение у Динко":

    Динко е истински герой, като се почне от ограбването на мигранти и рекетирането на шофьори и се стигне до основната му дейност - проституцията:)

    14:03 12.11.2026