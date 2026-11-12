Сигнал за изнудване след катастрофата на „Тракия“

Сигнал за поискано плащане от 8000 евро след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ представи заместник-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоана Лалова. По думите ѝ сумата е била поискана от превозвач, чийто камион трябвало да бъде извозен от мястото на инцидента, а твърдението е свързано с Динко Вълев.

„Той не го е репатрирал, а колегите помогнаха безвъзмездно“, заяви Лалова в ефира на NOVA. Тя посочи, че представители на транспортния бранш са предупредили директора на Областната дирекция на МВР в Ямбол за действията на Вълев. По думите ѝ сигналите за подобни случаи не са от вчера и включват твърдения за задържане на товари до заплащане на определени суми.

Динко Вълев отрича да е искал пари за паркинг или изтегляне на леките автомобили, пострадали при катастрофата. Той уточнява, че заплащане се изисква само за специализирани услуги, свързани с тежкотоварни автомобили – изтегляне на камиони, претоварване и транспортиране на стоката, както и извозване на камионите до техните собственици.

„На нито една лека кола не искам пари – нито за паркинг, нито за изтегляне“, заявява Вълев. Той определя разпространената информация като атака от страна на конкуренцията. Към момента изнесените данни представляват взаимно противоречащи си твърдения, без посочено потвърждение за извършено изнудване или повдигнато обвинение.

Остават въпроси около катастрофата

Инцидентът е станал в района на 289-ия километър на „Тракия“. Сред обсъжданите версии е наличието на австрийски джип пред румънския камион. Според Лалова публичната информация сочи, че джипът е бил с включени аварийни светлини, но не е ясно дали е бил спрял, движел се е бавно или е аварирал.

Като възможно свързан с катастрофата се обсъжда и горящ автомобил, за който се допуска, че може да е попаднал по погрешка в насрещното движение. Лалова подчерта, че това са хипотези и че точната последователност на събитията трябва да бъде установена с експертизи.

Бившият началник на КАТ Росен Рапчев посочи съчетанието от лоши атмосферни условия и несъобразена скорост като фактор при тежки инциденти. Инженер Иван Табаков заяви, че при подобни произшествия обикновено не става дума за една-единствена причина, а за натрупване на обстоятелства.