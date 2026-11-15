Пациент нападна лекар от Спешното отделение в Ямбол

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от млад мъж, потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Инцидентът е станал около 10:00 часа на 14 ноември, съобщиха от лечебното заведение.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в болницата. Той е получил травма на главата и е настанен за лечение в същото лечебно заведение.

На място е пристигнал полицейски екип, а младият мъж е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели и се преглеждат записи от камерите за видеонаблюдение, съобщава болницата.

От ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ са осъдили случая като „проява на насилие“ и са заявили, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи.

Източници: bntnews.bg