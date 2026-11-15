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Пациент нападна лекар от Спешното отделение в Ямбол

Пациент нападна лекар от Спешното отделение в Ямбол

15 Ноември, 2026 21:13 653 15

  • ямбол-
  • спешно отделение-
  • нападение над лекар-
  • мбал „св. пантелеймон“

Д-р Никола Ангелов е получил травма на главата и е настанен за лечение. Задържан е младият мъж, потърсил помощ заради болки в крака

Пациент нападна лекар от Спешното отделение в Ямбол - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил нападнат от млад мъж, потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Инцидентът е станал около 10:00 часа на 14 ноември, съобщиха от лечебното заведение.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в болницата. Той е получил травма на главата и е настанен за лечение в същото лечебно заведение.

На място е пристигнал полицейски екип, а младият мъж е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели и се преглеждат записи от камерите за видеонаблюдение, съобщава болницата.

От ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ са осъдили случая като „проява на насилие“ и са заявили, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи.

Източници: bntnews.bg


Ямбол / България
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