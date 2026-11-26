Проф. Станимир Карапетков е направил опит да си направи отвод като експерт по делото за верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души. По думите му отводът не е бил приет.

„Те не ми приеха отвода и в момента не го приемат. Сега имам подписка от 10 000 човека, както разбрах, да бъда махнат от експертизата. Разбира се, никакъв проблем. Веднага, само да ми намекнат и слизам. Аз вече не искам да правя тази експертиза. Просто мъртвите ме задължават да работя“, заяви Карапетков на пресконференция.

Междувременно Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, обяви, че ще внесе петиция с над 10 000 подписа с искане Карапетков да бъде отстранен като вещо лице по делото. Попов настоява разследването да бъде обективно и независимо и призова политическите сили да заявят публично позицията си.

„Над 10 000 български граждани настояват за обективно и независимо разследване“, написа Николай Попов.

Попов е свързан и с другия казус около експерта. Карапетков е бил вещо лице по делото за смъртта на Сияна, а публичното оспорване на работата му доведе до настояване за отстраняването му и по производството за катастрофата на „Тракия“.

Разследване за принуда чрез заплашване

Прокуратурата в Плевен наблюдава разследване на ГДБОП за принуда чрез заплашване, в чийто фокус е Карапетков. При претърсване на дома му в Сливен са намерени и иззети лаптоп, флаш-памет, документи и мобилен телефон, уточнява прокуратурата.

По това разследване Карапетков е в качеството си на свидетел, посочва адвокатът му Димитър Марковски. Той заявява, че извършените процесуално-следствени действия са се отразили тежко на здравето на експерта и че вероятно ще се наложи той да бъде хоспитализиран.

Към момента остава неясно дали Карапетков ще бъде заменен при изготвянето на експертизата по делото за верижната катастрофа на „Тракия“. Решението за участието му като вещо лице предстои да бъде взето от компетентния орган.

Източници: btvnovinite.bg