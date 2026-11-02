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Без адвокат: Отложиха делото срещу Васил Михайлов

Без адвокат: Отложиха делото срещу Васил Михайлов

2 Ноември, 2026 14:29 445 4

  • васил михайлов-
  • софийски градски съд-
  • съдебно дело-
  • европейска заповед за арест-
  • гърция

Софийският градски съд даде последна възможност на подсъдимия да организира защитата си. Следващото заседание е насрочено за 16 декември

Без адвокат: Отложиха делото срещу Васил Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд отложи делото срещу Васил Михайлов на втора инстанция, след като подсъдимият се е отказал от защитника си и не е ангажирал нов адвокат. Процесът е по жалба и протест срещу четиригодишната присъда, постановена на първа инстанция през април 2025 г. Михайлов е осъден за няколко побоя и закана с убийство.

Липсата на защитник е процесуална пречка за даване ход на делото. Прокуратурата и частните обвинители са заявили, че подсъдимият се опитва да „шиканира процеса“, и са настояли да му бъде назначен служебен адвокат. Съдебният състав не е дал ход на делото, но е определил това като последна възможност Михайлов сам да организира защитата си.

Съдът е предупредил, че ако следващото заседание бъде забавено по причина на подсъдимия или неговия адвокат, ще му бъде назначена служебна защита. Нов опит за начало на въззивното производство ще бъде направен на 16 декември 2026 г.

Михайлов иска делата в България да приключат

В съдебната зала Михайлов е заявил, че няма причина да бави процеса. По думите му той иска делата срещу него в България да приключат, за да може да се защитава в Гърция.

Срещу него се водят няколко дела и разследвания. След като месеци наред е бил издирван, той е задържан през май 2026 г. при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, съобщава БНТ.

Предаването му на Гърция е отложено

Окръжният съд в Кюстендил е допуснал изпълнението на европейската заповед за арест, издадена от гръцките съдебни власти, но е отложил предаването на Михайлов. Причината е, че първо трябва да приключат висящите наказателни производства в България и да бъдат изтърпени евентуално наложените наказания.

Европейската заповед за арест е свързана с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по производството обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда. Тези твърдения не представляват влезли в сила присъди.


София / България
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  • 2 666

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    Хайде пускате го в Гърция този че бай Ставрос се изчака в гръцкия затвор

    14:43 02.11.2026

  • 3 Адвокат

    2 0 Отговор
    Разходките на активните доказани бандити из съдебните зали на България и по света тъпо и упорито доказват липсата на правосъдие, а държава без правосъдие не е държава. Спомням си преди години художникът реставратор, не помня името,който беше осъден много бързо и вкаран в затвора,защото беше защитил от един бандит всички живущи в кооперацията му и готвача Андрей Токев,който беше карал кола подпийнал,без да е предизвикал произшествие,но беше в затвора, а убийците са си на свобода. Това същество от картинката е обида за човешкия род, но пък е прокурорско синче и въпреки безбройните доказателства за терора му над хората,ще ни занимават с него. Отвратително!

    14:45 02.11.2026

  • 4 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Чакат Йотова да го помилва.

    14:51 02.11.2026