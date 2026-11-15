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Полицията с мерки срещу джебчии в моловете за Черния петък

Полицията с мерки срещу джебчии в моловете за Черния петък

15 Ноември, 2026 12:14 402 3

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СДВР предупреждава пазаруващите да не оставят без надзор чанти, портфейли и телефони. При съмнение за кражба сигналът може да бъде подаден на охраната или на телефон 112

Полицията с мерки срещу джебчии в моловете за Черния петък - 1
Снимка: Кадър: Нова ТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията предупреждава за повишен риск от джебчийски кражби и кражби от магазини в търговските центрове около Черния петък, когато се очаква засилен поток от посетители. СДВР съветва хората да не оставят без надзор чантите, портфейлите и телефоните си, дори за кратко.

Само преди дни мъж и жена бяха задържани по подозрение, че са откраднали пет скъпи дамски чанти от магазин в София. Общата стойност на вещите е 1895 евро. Две чанти за 800 евро били отнети в първия ден, а на следващия двамата се върнали в същия магазин и взели още три на стойност 1095 евро.

Служители на Пето районно управление установили и задържали двамата след излъчен репортаж по NOVA. Откраднатите вещи били открити и върнати на магазина.

„Тези две лица – момичето и момчето, са на 41 и 31 години. Стари наши познайници са. Имат доста опит в това и са задържани многократно“, обясни Виталий Цветков,

По думите на Цветков сред заподозрените за кражби в търговските центрове има както непълнолетни, така и възрастни хора. Най-възрастният задържан от полицията за подобни престъпления е бил на около 65-66 години.

Част от извършителите използват техники за премахване на защитните устройства на стоките. Други действат демонстративно, без видимо притеснение, че могат да бъдат забелязани. Част от откраднатите вещи впоследствие се предлагат за продажба в интернет платформи, но установяването на произхода им невинаги е възможно.

По данни на СДВР между 70 и 80% от извършителите на този тип престъпления се установяват. В определени периоди делът достига 90%, като някои от задържаните са залавяни повече от веднъж.

От полицията препоръчват личните вещи да се държат под постоянен контрол, особено при струпване на хора, в ескалатори, на опашки и в магазините. При съмнение за човек с подозрително поведение гражданите могат да подадат сигнал до охраната на търговския център или на телефон 112.

Цветков посочва, че част от джебчиите се опитват да прикриват лицата си с шапки с големи периферии. Вниманието към вещите и своевременният сигнал могат да ограничат риска от кражба по време на празничното пазаруване.


София / България
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