Пети човек е задържан по досъдебното производство за сексуално насилие над непълнолетни момичета в София. Новият задържан е 19-годишен младеж, свързан със същата компания, по чиито действия вече се води разследване, съобщи Софийската районна прокуратура.

По данни на прокуратурата младежът е свързан с отделен случай от 21 септември. Тогава на оживена спирка в столичния квартал „Младост“ е пострадало 16-годишно момиче. Разследването трябва да установи конкретните обстоятелства около посегателството и ролята на задържания.

„На 21 септември има данни за още едно пострадало момиче“, заяви директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. По информация на bTV на мястото преминаващи граждани са направили забележка, но никой не се е намесил. Не са били подадени сигнали нито за този случай, нито за случилото се по време на партито.

Разследването започна след видеозаписи от парти

Основното досъдебно производство беше образувано след разпространяването на видеоклипове от парти в столичен апартамент в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. На събирането са присъствали повече от 10 младежи. Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на три момчета на 14, 15 и 16 години за блудствени действия с 15-годишно момиче.

Софийският районен съд остави тримата непълнолетни в ареста. Според съдебното решение са събрани данни, че действията са извършени, докато момичето е било в безпомощно състояние. Решението подлежи на обжалване, а обвиняемите се считат за невиновни до приключване на делото с влязла в сила присъда.

По случая вече е задържан и друг пълнолетен участник. Според БНТ той е обвинен за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение и за хулиганство. Прокуратурата предстои да прецени какви обвинения ще бъдат повдигнати на новия 19-годишен задържан.

Проверяват и сигнал за оръжие

Полицията проверява и данни за други прояви, свързани с част от компанията. Открит е газов пистолет, за който се предполага, че е използван при стрелба по момиче в столичния квартал „Надежда“ през октомври. Разследващите проверяват дали оръжието има връзка със задържаните.

Отделно се изясняват действията на патрулен екип, посетил апартамента по сигнал за шум в нощта на партито. „Да се установи има ли небрежност от страна на патрула“, каза главен комисар Пелтеков, цитиран от bTV. Работи се и по премахването на видеозаписите с насилието от интернет.

Източници: dunavmost.com, btvnovinite.bg, bntnews.bg