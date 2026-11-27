Още едно непълнолетно момиче е пострадало във връзка със събирането в апартамент в столичния квартал „Западен парк“. Новината съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

По новия случай на 25 ноември е привлечено като обвиняемо още едно лице. То е задържано, като срокът на задържането му е продължен до 72 часа. Така разследването вече обхваща две пострадали момичета, като едното е непълнолетно.

В хода на досъдебното производство са установени общо 15 лица, присъствали на събирането за Хелоуин. По данни, представени от министъра, има ясни данни за четири престъпления, извършени на различни дати, в които са участвали лица от същата група. Демерджиев не изключи да бъдат установени и други случаи, за които досега не са подавани сигнали.

Как е започнало разследването

Проверката е започнала на 17 ноември, когато в Първо районно управление е постъпила оперативна информация за блудствени действия с непълнолетна. На следващия ден материалите са докладвани в Столичната дирекция на вътрешните работи.

В рамките на 24 часа са установени и разпитани седем лица. След разпитите са събрани данни за участието на трима непълнолетни в блудствени действия. Материалите са изпратени на Софийската районна прокуратура, а разследването е възложено на следовател заради възрастта на установените лица.

На 20 ноември тримата непълнолетни са задържани от СДВР и предадени на Следствения отдел към Софийската градска прокуратура. Съдът е потвърдил наложената им мярка „задържане под стража“. Разследването продължава, като обвиненията не представляват доказана вина до произнасяне на окончателен съдебен акт.

Проверяват и действията на полицията

Паралелно се проверява реакцията на полицейските служители след сигналите за шум от адреса. Първоначално свободен екип не е имало, тъй като четирите патрула в района са били ангажирани на други местопроизшествия.

От същия адрес са подадени още два сигнала - в 1:14 и 1:40 часа. След освобождаването на първия екип той е насочен към жилището и пристига в 3:06 часа. По данни на патрула полицаите са стигнали до входната врата, отворена от момче и момиче, но не са установили шум или видими нарушения на обществения ред.

Има разминаване между тази информация и твърденията на част от непълнолетните, че служители са влезли в апартамента. Не е изяснен и точният брой на полицаите, посетили адреса. Директорът на СДВР е разпоредил проверка на времето за реакция, действията на място и възможността друг екип да бъде пренасочен по-рано.

„При установяване на пропуски или нарушения ще бъде потърсена отговорност от служителите“, заяви Иван Демерджиев.

Паралелно с проверката на СДВР тече проверка и в дирекция „Вътрешна сигурност“. По-рано БНТ съобщи, че първоначалният случай е станал публичен след разпространението на видеозаписи в интернет. По случая работят прокуратурата и разследващите органи.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg