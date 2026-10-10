10 октомври: Светът бележи 213 години от рождението на Джузепе Верди

На 10 октомври 2026 г. се навършват 213 години от рождението на италианския композитор Джузепе Верди, една от най-влиятелните личности в историята на класическата музика. Авторът на „Травиата“, „Аида“, „Риголето“ и „Набуко“ създава произведения, които повече от век след смъртта му продължават да бъдат сред най-поставяните опери в света.

Джузепе Верди е роден на 10 октомври 1813 г. в селцето Льо Ронколе, близо до Бусето, в Северна Италия. Родителите му не са професионални музиканти, но още в детството си той проявява изключителен интерес към музиката и започва да свири на орган.

Любопитен факт е, че Верди не успява да влезе в Миланската консерватория. През 1832 г. кандидатства за обучение, но е отхвърлен. Вместо да се откаже от музиката, започва частни уроци по композиция при Винченцо Лавиня, свързан с миланския театър „Ла Скала“.

От личната трагедия до триумфа с „Набуко“

Първите години от кариерата на Джузепе Верди са белязани от тежки лични загуби. В кратък период композиторът губи двете си малки деца и първата си съпруга Маргерита Бареци.

След неуспеха на операта „Крал за един ден“ през 1840 г. Верди изпада в творческа криза и дори обмисля да прекрати композиторската си кариера.

Повратният момент настъпва през 1842 г. с премиерата на „Набуко“ в миланската „Ла Скала“. Операта се превръща в огромен успех, а хорът „Va, pensiero“, известен като „Хорът на евреите“, постепенно придобива особено значение за италианското национално самосъзнание.

По онова време Италия все още не е обединена държава. Патриотичните настроения, свързани с творчеството на Джузепе Верди, го превръщат в културен символ на движението за италианско обединение.

„Травиата“, „Риголето“ и „Аида“: опери, които променят музикалната история

През 50-те години на XIX век Джузепе Верди създава три от най-известните си произведения: „Риголето“ (1851), „Трубадур“ (1853) и „Травиата“ (1853).

Особено любопитна е историята на „Травиата“. При първото си представяне във Венеция през 1853 г. операта не получава очаквания успех. Публиката трудно приема историята за куртизанката Виолета Валери, вдъхновена от романа и пиесата „Дамата с камелиите“ на Александър Дюма-син.

Днес „Травиата“ е сред най-изпълняваните опери в световния репертоар, а арии и дуети като „Libiamo ne' lieti calici“ са познати дори на хора, които рядко посещават оперни спектакли.

През 1871 г. в Кайро е представена за първи път „Аида“, опера, чието действие се развива в Древен Египет. Произведението е създадено по поръчка на египетския хедив Исмаил паша и се превръща в един от най-мащабните сценични успехи на композитора.

Сред по-късните му шедьоври са „Отело“ (1887) и „Фалстаф“ (1893), вдъхновени от творчеството на Уилям Шекспир. Последната опера показва, че дори на близо 80-годишна възраст Джузепе Верди продължава да експериментира с музикалния театър.

Защо името на Верди се превръща в политически символ

През XIX век името на Джузепе Верди придобива значение, което надхвърля музиката.

По време на борбите за обединение на Италия лозунгът „Viva VERDI“ се използва и като политически акроним на израза Vittorio Emanuele Re D'Italia, или „Виктор Емануил, крал на Италия“. Така възгласът в чест на композитора може едновременно да изразява подкрепа за бъдещия италиански монарх Виктор Емануил II.

Самият Джузепе Верди участва и в политическия живот на обединяваща се Италия. През 1861 г. е избран за депутат в първия парламент на Кралство Италия.

213 години по-късно: „Травиата“ отново на сцената на „Ла Скала“

Джузепе Верди умира на 27 януари 1901 г. в Милано на 87-годишна възраст. Погребението му се превръща в едно от най-мащабните обществени събития в Италия, а музиката му остава неразделна част от културната история на страната.

213 години след рождението на композитора неговите произведения продължават да събират публика. Особено символично е, че точно на 10 октомври 2026 г. миланският театър „Ла Скала“ представя „Травиата“, като спектакълът е част от програмата на сезон 2025/2026.

Театърът, в който Верди постига първите си големи успехи, продължава да съхранява наследството му повече от два века след неговото рождение.