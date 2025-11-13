13 ноември 1868 г. Умира Росини

На 13 ноември 1868 г. в Паси, близо до Париж умира Джоакино Росини. Той е роден на 29 февруари 1792 г. в Пезаро в семейство на музиканти. От ранно детство проявява своя голям талант, но родителите му са членове на пътуваща оперна трупа и детето не може да учи системно музика.

Сериозните му музикални занимания започват на 12 години, когато семейството се преселва в Болоня. През 1813 г., когато създава „Танкред“ и „Италианката в Алжир“, той вече е най-популярният оперен творец в родината си. Мелодии от неговите опери започват да се пеят навсякъде.

През 1815 г. директорът на неаполитанския театър „Сан Карло“ - Барбая, предлага на Росини да стане композитор и диригент на неговата трупа при твърде изгодни условия. Росини приема предложението, като обаче си запазва правото да пише и за други оперни състави. Най-големите му успехи са свързани с неаполитанския период на неговата дейност.

Своето гениално произведение "Севилският бръснар" създава само за 12 дни.

След това Росини създава цяла поредица произведения - „Отело“, „Пепеляшка“, „Крадливата сврака“, „Мойсей в Египет“, „Мохамед II“.

До 1822 г. Росини живее в родината си. След това във Виена и Лондон. В австро-унгарската столица славата му е изключително голяма и съперничи на Бетовен. От 1824 г. Джоакино вече е в Париж. Там става директор на Италианския оперен театър. Росини поднася най-значителното си произведение в областта на сериозната опера - „Вилхелм Тел“, написана в стила на голямата френска опера. Това е последната музикално-сценична творба на 37-годишния композитор, припомня афиш.бг.

До смъртта си, близо четиридесет години след това, Росини няма да напише нито една опера. Той ще създаде само няколко църковни композиции, между които прочутата „Стабат Матер“, и поредица албуми с песни и инструментални пиеси с оригинални имена като „Четири закуски и четири десерта за пиано“, „Албум за възрастни деца“, „Няколко дреболии в албума“, „Болкоуспокояваща музика“ .