Италианският бижутер Паоло Булгари е починал на 89-годишна възраст, съобщи АНСА, цитирайки семейството му. Погребението ще се състои в Рим в понеделник, 23 ноември.

Близките му го описват като „изключителна личност“ и подчертават неговата дълбока човечност и таланта му на предприемач.

„Напусна ни най-великият бижутер на нашето време“, се казва в съобщението на семейството.

В него се посочва още, че Паоло Булгари е обичал Италия и е бил неин посланик по света. С думите си близките му отдават почит както на професионалния му принос, така и на личните му качества.

Източници: bta.bg, ansa.it