Създателят на „Мадагаскар“ Том Макграт иска да направи четвърта част на анимационния филм

Създателят на анимационния филм „Мадагаскар“ Том Макграт призна, че би искал да направи четвърта част, предаде animationscoop.com.

Сценаристът и режисьор на проекта, Ерик Дарнел, отбеляза, че той и Макграт имат идеи за продължение на „Мадагаскар“. Аниматорите обаче няма да работят по филма скоро, тъй като са заети с други проекти. Те не отрекоха възможността за създаване на четвърта част в бъдеще.

„Ще видим. Ще видим какво ще се случи“, призна Дарнел.

През август 2025 г. Universal Pictures отложи излизането на „Шрек 5“ на DreamWorks Animation.

Премиерата на филма за зеления блатен гигант и семейството му беше отхвърлена за новогодишна премиера в киносалоните и беше предложена лятна премиера – тя беше преместена от 23 декември 2026 г. на 30 юни 2027 г. Актьорският състав, озвучаващ „Шрек“ – Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас – ще се завърне, за да озвучат своите емблематични герои, Шрек, Магарето и Фиона. Зендая също ще се присъедини към актьорския състав.

„Шрек 5“ ще бъде режисиран от Конрад Върнън („Шрек 2“ и „Мадагаскар 2“) и Уолт Дорн (франчайзът „Тролове“).