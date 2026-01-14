Новини
Култура »
Създателят на „Мадагаскар“ Том Макграт иска да направи четвърта част на анимационния филм

Създателят на „Мадагаскар“ Том Макграт иска да направи четвърта част на анимационния филм

14 Януари, 2026 15:39, обновена 14 Януари, 2026 15:44 479 0

  • мадагаскар-
  • филм-
  • анимация-
  • шрек

През август 2025 г. Universal Pictures отложи излизането на „Шрек 5“ на DreamWorks Animation

Създателят на „Мадагаскар“ Том Макграт иска да направи четвърта част на анимационния филм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Създателят на анимационния филм „Мадагаскар“ Том Макграт призна, че би искал да направи четвърта част, предаде animationscoop.com.

Сценаристът и режисьор на проекта, Ерик Дарнел, отбеляза, че той и Макграт имат идеи за продължение на „Мадагаскар“. Аниматорите обаче няма да работят по филма скоро, тъй като са заети с други проекти. Те не отрекоха възможността за създаване на четвърта част в бъдеще.

„Ще видим. Ще видим какво ще се случи“, призна Дарнел.

През август 2025 г. Universal Pictures отложи излизането на „Шрек 5“ на DreamWorks Animation.

Премиерата на филма за зеления блатен гигант и семейството му беше отхвърлена за новогодишна премиера в киносалоните и беше предложена лятна премиера – тя беше преместена от 23 декември 2026 г. на 30 юни 2027 г. Актьорският състав, озвучаващ „Шрек“ – Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас – ще се завърне, за да озвучат своите емблематични герои, Шрек, Магарето и Фиона. Зендая също ще се присъедини към актьорския състав.

„Шрек 5“ ще бъде режисиран от Конрад Върнън („Шрек 2“ и „Мадагаскар 2“) и Уолт Дорн (франчайзът „Тролове“).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ