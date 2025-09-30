Новини
Култура »
Руският анимационен гигант „Союзмултфилм“ вече е в частни ръце

Руският анимационен гигант „Союзмултфилм“ вече е в частни ръце

30 Септември, 2025 05:19, обновена 30 Септември, 2025 05:25 366 0

  • союзмултфилм-
  • приватизация-
  • русия-
  • студио-
  • анимация

Студиото, създало "Чебурашка" и "Ну, погоди", беше приватизирано

Руският анимационен гигант „Союзмултфилм“ вече е в частни ръце - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската държава е приватизирала филмовото студио „Союзмултфилм“. Компанията потвърди сделката пред RBC, но не разкри подробности, отбелязвайки, че тя „съдържа информация с ограничен достъп и е непублична“.

Както уточнява медията, продажбата на студиото е спомената в обяснителната бележка към проекта за изменения в закона за федералния бюджет за 2025 г. В документа се отбелязва увеличение на приходите от продажбата на държавно имущество с 1,12 милиарда рубли. Това е свързано предимно с приватизацията на АД „Киностудио „Союзмултфилм“.

В края на 2024 г. „Союзмултфилм“ е отчел приходи от 624,3 милиона рубли и нетна печалба от приблизително 170 милиона рубли, отбелязва изданието.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ