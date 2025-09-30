Руският анимационен гигант „Союзмултфилм“ вече е в частни ръце

Руската държава е приватизирала филмовото студио „Союзмултфилм“. Компанията потвърди сделката пред RBC, но не разкри подробности, отбелязвайки, че тя „съдържа информация с ограничен достъп и е непублична“.

Както уточнява медията, продажбата на студиото е спомената в обяснителната бележка към проекта за изменения в закона за федералния бюджет за 2025 г. В документа се отбелязва увеличение на приходите от продажбата на държавно имущество с 1,12 милиарда рубли. Това е свързано предимно с приватизацията на АД „Киностудио „Союзмултфилм“.

В края на 2024 г. „Союзмултфилм“ е отчел приходи от 624,3 милиона рубли и нетна печалба от приблизително 170 милиона рубли, отбелязва изданието.