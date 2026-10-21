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Никита Михалков на 81: филмите, които остават
  Тема: Известни личности

Никита Михалков на 81: филмите, които остават

21 Октомври, 2026 12:00 479 7

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  • урга

От „Очи черни“ до „Изпепелени от слънцето“ – режисьорът оставя едни от най-разпознаваемите образи на руското кино

Никита Михалков на 81: филмите, които остават - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В някои от най-силните филми на Никита Михалков лятото изглежда безкрайно, музиката идва сякаш от съседната стая, а зад привидното спокойствие вече се усеща беда. Точно такъв е светът на режисьора – едновременно красив, литературен и тревожен. На 21 октомври Михалков навършва 81 години, а името му остава свързано с филми, които преминават отвъд съветското и руското кино.

Роден е през 1945 г. в Москва в семейство на писатели и творци. Започва да играе като актьор още на 14 години, а по-късно учи режисура във ВГИК в класа на Михаил Ром. Първият му пълнометражен филм е „Свой сред чужди, чужой сред свои“ от 1974 г. – приключенска история, която съчетава чертите на уестърна с мотиви от руската революционна митология.

От Чехов и Обломов до „Очи черни“

Михалков бързо изгражда почерк, в който литературната основа не потиска киното, а му дава допълнителна дълбочина. „Незавършена пиеса за механично пиано“ от 1977 г. е свободна адаптация по ранни текстове на Антон Чехов. Историята за хора, които усещат, че животът им се изплъзва, носи на режисьора международно признание.

Две години по-късно идва „Няколко дни от живота на И. И. Обломов“ – екранизация по романа на Иван Гончаров. Филмът превръща бездействието, умората и неспособността за промяна в драматичен материал. През 1987 г. Михалков снима „Очи черни“ с Марчело Мастрояни. Актьорът изпълнява ролята на руски дворянин, който си спомня за любовта и младостта, и получава наградата за най-добър актьор в Кан.

„Урга“ и пътят към „Оскар“

„Урга – територия на любовта“ от 1991 г. разказва за приятелството между руски шофьор и монголски овчар в степите край границата между Русия и Китай. Филмът печели „Златен лъв“ във Венеция и е номиниран за „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. В него Михалков търси не толкова сблъсъка между цивилизации, колкото общия човешки език зад различните навици, вяра и начин на живот.

Най-големият му международен успех идва с „Изпепелени от слънцето“ от 1994 г. Михалков е режисьор, сценарист, продуцент и изпълнител на главната роля на полковник Сергей Котов. Филмът започва като идиличен разказ за семейство през един летен ден, но постепенно се превръща в драма за страха и политическото насилие по време на сталинските репресии.

„Болшевиките създадоха свое слънце, а после бяха изгорени от него“, казва Михалков пред „Лос Анджелис Таймс“.

Филмът печели Голямата награда на журито в Кан през 1994 г., а година по-късно получава „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. Тази двойна победа превръща Михалков в един от най-разпознаваемите режисьори на руското кино в света.

Филмите, които остават

Сред по-късните му мащабни проекти е „Сибирският бръснар“ от 1998 г. – историческа мелодрама за любов, чест и имперска Русия. Но най-силно продължават да звучат филмите, в които голямата история влиза в дома, в семейството и в личния избор.

Затова филмографията на Никита Михалков може да бъде гледана и като хроника на променяща се Русия – през Чехов, Обломов, монголската степ, дворянската носталгия и страха от репресиите. А ако трябва да се започне с три заглавия, това са „Очи черни“, „Урга – територия на любовта“ и „Изпепелени от слънцето“.

Източници: latimes.com, theguardian.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    4 0 Отговор
    Добре е, че се споменава "Сибирският бръснар", но не е за пропускане и"Жесток романс".

    Коментиран от #4

    12:12 21.10.2026

  • 2 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Уникален тип, да е жив и здрав!

    12:13 21.10.2026

  • 3 Никита Михалков, също като баща си,

    3 3 Отговор
    е винаги близък до актуалната политическа линия на Властта.

    12:14 21.10.2026

  • 4 участва също в

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    един уникален филм, като младеж..
    "Я шагаю по Москве"

    12:16 21.10.2026

  • 5 нннн

    0 0 Отговор
    Да. Син е на Сергей Михалков. Воден поет, баснописец и драматург

    12:32 21.10.2026

  • 6 Сила

    1 2 Отговор
    Нагаждач ....цял живот подмазвач нагаждач !!!
    С претенции за някакъв псевдо аристократизъм , но си остава класически крепостен !!!

    12:32 21.10.2026

  • 7 Неанинумен

    0 0 Отговор
    Устата на Михалков е пълна със съдържание от кафявото куфарче на путин.

    12:35 21.10.2026