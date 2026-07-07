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Никита Михалков с остра критика: „Съвременните режисьори страдат от творческа безпомощност“

Никита Михалков с остра критика: „Съвременните режисьори страдат от творческа безпомощност“

7 Юли, 2026 07:34 582 5

  • никита михалков-
  • критика-
  • коментар-
  • режисьори

Руският кинокласик атакува новото поколение творци заради липса на идеи и прекомерна зависимост от технологиите

Никита Михалков с остра критика: „Съвременните режисьори страдат от творческа безпомощност“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прочутият и противоречив руски режисьор Никита Михалков отправи тежки критики към съвременните млади режисьори, обвинявайки ги в „пълна творческа безпомощност“. В своето изказване председателят на Съюза на кинематографистите подчерта, че съвременното кино масово губи своята дълбочина, тъй като новите автори залагат на визуални ефекти за сметка на човешките взаимоотношения и стойностните сценарии.

Според Михалков, младото поколение в индустрията страда от „драматургична импотентност“, при която липсата на оригинални идеи се маскира зад скъпа компютърна графика и повърхностни клишета. Носителят на „Оскар“ заяви, че технологичният напредък е изпреварил хуманизма и е направил авторите мързеливи, лишавайки филмите от дух и истинско послание.

Основни акценти в критиката на Михалков

Липса на занаят и подготовка: Режисьорът отбеляза, че заснемането на филм вече е технически достъпно за всеки, което обаче е свалило драстично критериите за професионализъм.

Технологии срещу смисъл: Михалков смята, че съвременните режисьори не знаят как да работят с актьорите и да изграждат психологически образи, разчитайки единствено на динамичен монтаж.

Идеологически и културен вакуум: Според него киното е спряло да възпитава ценности и се е превърнало в чисто консуматорски продукт.

Този коментар идва в контекста на засилващия се натиск от страна на Михалков за държавно регулиране на пазара и ограничаване на чуждото влияние върху местното кинопроизводство, включително чрез предложения за нови данъци върху чуждестранните филми. Докато консервативните кръгове подкрепиха думите му, редица независими критици и по-млади кинематографисти контрираха, че позицията на Михалков е остаряла и отразява неговото собствено откъсване от вкусовете на модерната публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    2 5 Отговор
    Сегашните режисьори са запъртъци, а едновремешните се оказаха откровени нацисти!

    Коментиран от #5

    08:01 07.07.2026

  • 2 Винаги е удоволствие да го слушаш

    6 3 Отговор
    Много проницателен и мъдър. Жалко, че ни спряха бессогон.

    08:03 07.07.2026

  • 3 Сандо

    4 0 Отговор
    Напълно е прав,достатъчно е да видим как визуалните ефекти изцяло надделяха над литературната основа.Вече дори е трудно да се открие един стойностен диалог между героите.Филмите се правят за очите,а не за мозъка.

    08:24 07.07.2026

  • 4 Откъсване от вкусовете

    2 0 Отговор
    на модерната публика... Че тя модерната публика е лишена от всякакъв вкус, за какво откъсване може да става дума? Да оцениш голямото кино изизсква известна подготовка, опит и най-вече размисъл. А това последното е непосилно за съвременния млад консуматор

    08:42 07.07.2026

  • 5 Сам сред свои, свой сред чужди

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Прав е съвременните режисьори и сценаристи не могат да постигнат "правда в характера". В опита си да създават изкуствени ценности фалшиви светове и губят връзка с действителността.

    09:11 07.07.2026