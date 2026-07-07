Никита Михалков с остра критика: „Съвременните режисьори страдат от творческа безпомощност“

Прочутият и противоречив руски режисьор Никита Михалков отправи тежки критики към съвременните млади режисьори, обвинявайки ги в „пълна творческа безпомощност“. В своето изказване председателят на Съюза на кинематографистите подчерта, че съвременното кино масово губи своята дълбочина, тъй като новите автори залагат на визуални ефекти за сметка на човешките взаимоотношения и стойностните сценарии.
Според Михалков, младото поколение в индустрията страда от „драматургична импотентност“, при която липсата на оригинални идеи се маскира зад скъпа компютърна графика и повърхностни клишета. Носителят на „Оскар“ заяви, че технологичният напредък е изпреварил хуманизма и е направил авторите мързеливи, лишавайки филмите от дух и истинско послание.
Основни акценти в критиката на Михалков
Липса на занаят и подготовка: Режисьорът отбеляза, че заснемането на филм вече е технически достъпно за всеки, което обаче е свалило драстично критериите за професионализъм.
Технологии срещу смисъл: Михалков смята, че съвременните режисьори не знаят как да работят с актьорите и да изграждат психологически образи, разчитайки единствено на динамичен монтаж.
Идеологически и културен вакуум: Според него киното е спряло да възпитава ценности и се е превърнало в чисто консуматорски продукт.
Този коментар идва в контекста на засилващия се натиск от страна на Михалков за държавно регулиране на пазара и ограничаване на чуждото влияние върху местното кинопроизводство, включително чрез предложения за нови данъци върху чуждестранните филми. Докато консервативните кръгове подкрепиха думите му, редица независими критици и по-млади кинематографисти контрираха, че позицията на Михалков е остаряла и отразява неговото собствено откъсване от вкусовете на модерната публика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #5
08:01 07.07.2026
2 Винаги е удоволствие да го слушаш
08:03 07.07.2026
3 Сандо
08:24 07.07.2026
4 Откъсване от вкусовете
08:42 07.07.2026
5 Сам сред свои, свой сред чужди
До коментар #1 от "койдазнай":Прав е съвременните режисьори и сценаристи не могат да постигнат "правда в характера". В опита си да създават изкуствени ценности фалшиви светове и губят връзка с действителността.
09:11 07.07.2026