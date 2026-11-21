След деветгодишно отсъствие Андрей Звягинцев се завръща към игралното кино с „Минотавър“ – филм, който съчетава семеен трилър с история за войната, мобилизацията и моралния разпад в Русия. Световната премиера беше на кинофестивала в Кан през май, където продукцията спечели Голямата награда на журито.

„Минотавър“ е първият филм на Звягинцев, заснет извън Русия. Снимките са направени в Латвия, а действието се развива в измислен руски град в началото на войната срещу Украйна. Във филма участват Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Борис Кудрин и Варвара Шмикова. Лентата е на руски език и е с продължителност около 140 минути.

Семейна драма на фона на мобилизация

Мазуров играе Глеб – ръководител на голяма корабна компания, чийто подреден живот започва да се разпада, след като разбира, че съпругата му Галина, в ролята Ирис Лебедева, има извънбрачна връзка. Паралелно с личната криза властите изискват от бизнеса да предостави работници за армията. Героят трябва да състави списък с около 150 служители, които да бъдат изпратени на фронта.

Тази сюжетна линия е добавена към основата на „Невярната жена“ на Клод Шаброл от 1969 г. Звягинцев използва историята за изневяра, за да покаже как страхът, привилегиите и стремежът към самосъхранение променят поведението на хората във време на война. Според представянето на филма в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк семейната драма постепенно се превръща в разказ за моралния избор и системното насилие.

Завръщане след тежко заболяване

Последният филм на Звягинцев преди „Минотавър“ беше „Нелюбов“ от 2017 г. През 2021 г. режисьорът прекарва 40 дни в медикаментозна кома, а възстановяването му продължава месеци. По-късно той напуска Русия и се установява в Париж със семейството си.

„Беше важно да направя този филм в сегашния руски контекст. Това беше идеалният повод да кажа някои важни неща“, заявява Звягинцев пред Асошиейтед прес по време на фестивала в Кан. По думите му подобен филм трудно би могъл да бъде създаден и показан свободно в Русия.

„Минотавър“ е избран от Франция за кандидат в категорията за международен филм на наградите „Оскар“. Заглавието е свързано с образа на митологичното чудовище, но режисьорът оставя на зрителите да решат кой или какво е неговият съвременен еквивалент.

Източници: apnews.com, moma.org