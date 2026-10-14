Михалков: Може да се прости на напусналите Русия

На руснаците, напуснали страната след началото на войната в Украйна, може да им бъде простено, ако осъзнаят грешката си и признаят това, заяви режисьорът Никита Михалков пред ТАСС. Той даде като пример хора, които са се върнали в Русия и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“.

„Има хора, които наистина са видели истината, върнали са се и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“. Може ли да им бъде опростено? Разбира се“, каза Михалков.

Режисьорът обаче направи разграничение между хората, които според него са променили позицията си, и тези, които са напуснали Русия, а впоследствие са започнали да се оплакват от условията в чужбина. По думите му при част от тях причината е, че парите им са свършили.

„А когато на тези, които са заминали, им свършиха парите и започнаха да се оплакват колко е лошо там — за каквото са се борили, на това са попаднали“, заяви Михалков.