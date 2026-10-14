Михалков: Може да се прости на напусналите Русия

На руснаците, напуснали страната след началото на войната в Украйна, може да им бъде простено, ако осъзнаят грешката си и признаят това, заяви режисьорът Никита Михалков пред ТАСС. Той даде като пример хора, които са се върнали в Русия и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“.
„Има хора, които наистина са видели истината, върнали са се и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“. Може ли да им бъде опростено? Разбира се“, каза Михалков.
Режисьорът обаче направи разграничение между хората, които според него са променили позицията си, и тези, които са напуснали Русия, а впоследствие са започнали да се оплакват от условията в чужбина. По думите му при част от тях причината е, че парите им са свършили.„А когато на тези, които са заминали, им свършиха парите и започнаха да се оплакват колко е лошо там — за каквото са се борили, на това са попаднали“, заяви Михалков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
През 1940 г. СССР снабдява нацистка Германия с петрол, зърно и стратегически суровини, докато Германия вече води война в Европа със:
Полша
Дания
Норвегия
Нидерландия
Белгия
Люксембург
Франция
Само 16 месеца след подписването на споразумението същите две държави се превръщат в смъртни врагове, защото
Хитлер напада СССР.
И сега забележете!
След като Германия напада СССР на 22 юни 1941 г., Съветският съюз получава огромна военна и икономическа помощ основно от:
САЩ – танкове, самолети, камиони, гориво, храни, боеприпаси и суровини.
Великобритания – танкове, самолети, оръжия, оборудване и военни доставки.
Канада – военна техника, превозни средства, храни и суровини.
Помощта е организирана главно чрез американската програма „Ленд-лийз“ (Lend-Lease) и съюзническите доставки.
Между 1941 и 1945 г. САЩ предоставят на СССР приблизително:
14 795 самолета
7 537 танка
375 883 камиона
2,67 милиона тона бензин
Над 4 милиона тона храни
Близо 3 000 локомотива
Американските доставки по „Ленд-лийз“ възлизат на над 9 милиарда долара по тогавашни цени само до края на юни 1945 г.
По сегашни цени това са около 170 милиарда долара.
Не е ли странно, че тогава всички са помагали на Сталин, не са искали да са неутрални и не са искали мирни преговори с Хитлер.
Странно, нали? Чак парадо
Коментиран от #5, #10
16:52 14.10.2026
2 КАЖИ КОЛКО
16:52 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Питам се
16:56 14.10.2026
5 Фактите
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Отделно съюзническата авиация на САЩ и Англия бомбардира германските градове за да неутрализира способността на Вермахта за съпротива. Всички знаят как сриват град Дрезден. Когато обграждат Берлин пролетта на 1945 година дивизиите на СССР. САЩ и Великобритания половината Немска армия тръгва да се предаде на Англо -Американските войски. Сталин и маршал Жуков заповядват атаката на Берлин без да дочакат Англо - Американците да атакуват съвместно за да може червената армия първа да влезе в Берлин. Това струва на СССР над 250 хиляди безсмислени жертви повече.
Коментиран от #8
16:57 14.10.2026
6 Потрес!
Коментиран от #7
17:02 14.10.2026
7 Бръснаря от Сибир
До коментар #6 от "Потрес!":Нещо си се объркал......не е лошо да прегледаш документалното му филмче за дъщеря му. Започнал е да го снима от рождението ...., та до пълнолетието ѝ. Що се отнася до брат му филмът "Влакът беглец" с Джон Войт казва много, ама трябва да се мислииии.....!
17:13 14.10.2026
8 Бръснаря от Сибир
До коментар #5 от "Фактите":Хубаво е продължиш с историята, как веднага след като немските войски са се предали на Англосаксите, англичаните (Чърчил) се опитва да сформира нови войски от същите германци и да ги връща обратно към СССР, ама американците са отказали да дават повече пари и са предпочели да ги налеят в бъдещата Западна Германия (Планът Маршал) и от тогава, та до ден днешен Германия е окупирана страна с близо около 80 хиляди американци и британци на територията на бившето ГФР.
Ма учете я докрай тази история, драги!
17:20 14.10.2026
9 Комунета,
17:27 14.10.2026
10 Моряка
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Добре,другарю Живков,ама след това СССР си изплати Ленд лиза до последния цент.Това обикновено се премълчава.
Коментиран от #12
17:31 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #10 от "Моряка":Изплатил е дръжки
Коментиран от #13
17:35 14.10.2026
13 Ландо
До коментар #12 от "Соломон":Плати го до последния цент, няма майтап!
17:43 14.10.2026
14 Йода
17:44 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.