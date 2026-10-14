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Михалков: Може да се прости на напусналите Русия
  Тема: Известни личности

Михалков: Може да се прости на напусналите Русия

14 Октомври, 2026 16:45 732 15

  • никита михалков-
  • русия-
  • напуснали руснаци-
  • войната в украйна-
  • руска култура

Режисьорът постави условие за прошка: хората да са осъзнали грешката си и да са се върнали, признавайки я

Михалков: Може да се прости на напусналите Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На руснаците, напуснали страната след началото на войната в Украйна, може да им бъде простено, ако осъзнаят грешката си и признаят това, заяви режисьорът Никита Михалков пред ТАСС. Той даде като пример хора, които са се върнали в Русия и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“.

„Има хора, които наистина са видели истината, върнали са се и са казали: „Аз сгреших“ или „Аз разбрах“. Може ли да им бъде опростено? Разбира се“, каза Михалков.

Режисьорът обаче направи разграничение между хората, които според него са променили позицията си, и тези, които са напуснали Русия, а впоследствие са започнали да се оплакват от условията в чужбина. По думите му при част от тях причината е, че парите им са свършили.

„А когато на тези, които са заминали, им свършиха парите и започнаха да се оплакват колко е лошо там — за каквото са се борили, на това са попаднали“, заяви Михалков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 2 Отговор
    Историческия парадокс, който копейките не знаят, понеже не са го учили в училище, а също така не обичат фактите:

    През 1940 г. СССР снабдява нацистка Германия с петрол, зърно и стратегически суровини, докато Германия вече води война в Европа със:

    Полша
    Дания
    Норвегия
    Нидерландия
    Белгия
    Люксембург
    Франция

    Само 16 месеца след подписването на споразумението същите две държави се превръщат в смъртни врагове, защото
    Хитлер напада СССР.

    И сега забележете!

    След като Германия напада СССР на 22 юни 1941 г., Съветският съюз получава огромна военна и икономическа помощ основно от:

    САЩ – танкове, самолети, камиони, гориво, храни, боеприпаси и суровини.

    Великобритания – танкове, самолети, оръжия, оборудване и военни доставки.

    Канада – военна техника, превозни средства, храни и суровини.

    Помощта е организирана главно чрез американската програма „Ленд-лийз“ (Lend-Lease) и съюзническите доставки.

    Между 1941 и 1945 г. САЩ предоставят на СССР приблизително:

    14 795 самолета
    7 537 танка
    375 883 камиона
    2,67 милиона тона бензин
    Над 4 милиона тона храни
    Близо 3 000 локомотива

    Американските доставки по „Ленд-лийз“ възлизат на над 9 милиарда долара по тогавашни цени само до края на юни 1945 г.

    По сегашни цени това са около 170 милиарда долара.

    Не е ли странно, че тогава всички са помагали на Сталин, не са искали да са неутрални и не са искали мирни преговори с Хитлер.

    Странно, нали? Чак парадо

    Коментиран от #5, #10

    16:52 14.10.2026

  • 2 КАЖИ КОЛКО

    10 2 Отговор
    Отлетяха при Кобзон?Киро гундяев опрости ли им греховете,а?В Рая ли са,а?

    16:52 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питам се

    2 0 Отговор
    Прошката дали е демократична ценност, за която не се пише и говори нищо? За Михалков е ясно.

    16:56 14.10.2026

  • 5 Фактите

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Отделно съюзническата авиация на САЩ и Англия бомбардира германските градове за да неутрализира способността на Вермахта за съпротива. Всички знаят как сриват град Дрезден. Когато обграждат Берлин пролетта на 1945 година дивизиите на СССР. САЩ и Великобритания половината Немска армия тръгва да се предаде на Англо -Американските войски. Сталин и маршал Жуков заповядват атаката на Берлин без да дочакат Англо - Американците да атакуват съвместно за да може червената армия първа да влезе в Берлин. Това струва на СССР над 250 хиляди безсмислени жертви повече.

    Коментиран от #8

    16:57 14.10.2026

  • 6 Потрес!

    8 1 Отговор
    От безкрайно талантлив режисьор иу авжавана личност, да се превърне в жалък лакей на масовия кремълски убиец и злодей! Господи! Какво падение и какъв резил! По-скоро - каква трагедия! Защото може да става дума за ментално заболяване на режисьора Михалков! Впрочем, той и брат му Кончаловски е същата стока! Ами, ген, какво да се прави! Баща им, известен детски писател е лазил като червей в краката на не един съветски диктатоар и убиец: като почнеш от Сталин, и свършиш с Бражнев, дето накрая се напикаваше на публични места! Виж, Горбачов не ги браснеше за слива и ги разкара!

    Коментиран от #7

    17:02 14.10.2026

  • 7 Бръснаря от Сибир

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Потрес!":

    Нещо си се объркал......не е лошо да прегледаш документалното му филмче за дъщеря му. Започнал е да го снима от рождението ...., та до пълнолетието ѝ. Що се отнася до брат му филмът "Влакът беглец" с Джон Войт казва много, ама трябва да се мислииии.....!

    17:13 14.10.2026

  • 8 Бръснаря от Сибир

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фактите":

    Хубаво е продължиш с историята, как веднага след като немските войски са се предали на Англосаксите, англичаните (Чърчил) се опитва да сформира нови войски от същите германци и да ги връща обратно към СССР, ама американците са отказали да дават повече пари и са предпочели да ги налеят в бъдещата Западна Германия (Планът Маршал) и от тогава, та до ден днешен Германия е окупирана страна с близо около 80 хиляди американци и британци на територията на бившето ГФР.
    Ма учете я докрай тази история, драги!

    17:20 14.10.2026

  • 9 Комунета,

    1 1 Отговор
    Молете се тези, които останаха, да ви простят! И най-вече Бог да ви прости!

    17:27 14.10.2026

  • 10 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Добре,другарю Живков,ама след това СССР си изплати Ленд лиза до последния цент.Това обикновено се премълчава.

    Коментиран от #12

    17:31 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Моряка":

    Изплатил е дръжки

    Коментиран от #13

    17:35 14.10.2026

  • 13 Ландо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Плати го до последния цент, няма майтап!

    17:43 14.10.2026

  • 14 Йода

    0 0 Отговор
    Края на войната върви с края на комплексираното кремълско джудже.

    17:44 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.