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Бургас получава над 4,8 млн. евро за „Евровизия 2027“

Бургас получава над 4,8 млн. евро за „Евровизия 2027“

14 Октомври, 2026 22:40 437 1

  • бургас-
  • евровизия 2027-
  • арена бургас-
  • министерски съвет-
  • българска национална телевизия

Средствата са за подготовката на „Арена Бургас“, технически дейности и тестово събитие преди конкурса

Бургас получава над 4,8 млн. евро за „Евровизия 2027“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Община Бургас ще получи над 4,8 млн. евро за подготовката и провеждането на „Евровизия 2027“. Допълнителното финансиране е одобрено от Министерския съвет и ще бъде използвано за организационни и технически дейности около домакинството на конкурса.

Състезанието ще се проведе през май 2027 г., а сред основните задачи е подготовката на зала „Арена Бургас“. Предвижда се и предварително тестово събитие, с което да бъде проверена готовността на съоръжението преди същинското провеждане на конкурса.

Общо 20 млн. евро са предвидени за организацията

Бургас е избран за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия. За организацията на конкурса държавата е предвидила общо 20 млн. евро от Бюджет 2026.

През август беше съобщено, че средствата ще обхванат подготовката на инфраструктурата, транспорта, настаняването, логистиката и популяризирането на България. Тогава беше посочено и че основният акцент в Бургас ще бъде зала „Арена Бургас“, включително нейната акустика, сценичното разположение и техническото обезпечаване.

Предстои координация между институциите

Правителството ще участва с финансова подкрепа и институционална координация, както и с мерки за гарантиране на сигурността и обществения ред по време на конкурса. Отговорностите ще бъдат разпределени между обществената телевизия, града домакин и държавата.

Министерският съвет определя домакинството като „стратегическа инвестиция, която може да донесе значителни икономически и имиджови ползи за страната“. Подготовката включва координация между множество институции и сериозна логистична и техническа работа.

Източници: nova.bg


Бургас / България
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