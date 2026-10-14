Бургас получава над 4,8 млн. евро за „Евровизия 2027“

Община Бургас ще получи над 4,8 млн. евро за подготовката и провеждането на „Евровизия 2027“. Допълнителното финансиране е одобрено от Министерския съвет и ще бъде използвано за организационни и технически дейности около домакинството на конкурса.

Състезанието ще се проведе през май 2027 г., а сред основните задачи е подготовката на зала „Арена Бургас“. Предвижда се и предварително тестово събитие, с което да бъде проверена готовността на съоръжението преди същинското провеждане на конкурса.

Общо 20 млн. евро са предвидени за организацията

Бургас е избран за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“ от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия. За организацията на конкурса държавата е предвидила общо 20 млн. евро от Бюджет 2026.

През август беше съобщено, че средствата ще обхванат подготовката на инфраструктурата, транспорта, настаняването, логистиката и популяризирането на България. Тогава беше посочено и че основният акцент в Бургас ще бъде зала „Арена Бургас“, включително нейната акустика, сценичното разположение и техническото обезпечаване.

Предстои координация между институциите

Правителството ще участва с финансова подкрепа и институционална координация, както и с мерки за гарантиране на сигурността и обществения ред по време на конкурса. Отговорностите ще бъдат разпределени между обществената телевизия, града домакин и държавата.

Министерският съвет определя домакинството като „стратегическа инвестиция, която може да донесе значителни икономически и имиджови ползи за страната“. Подготовката включва координация между множество институции и сериозна логистична и техническа работа.

Източници: nova.bg