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Археолози откриха римски надпис от времето на император Траян в Бургас

Археолози откриха римски надпис от времето на император Траян в Бургас

15 Септември, 2026 13:31 254 1

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  • откритие

Откритието е направено в древния град Акве Калиде

Археолози откриха римски надпис от времето на император Траян в Бургас - 1
Снимка: Регионален исторически музей Бургас
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

При археологически проучвания на древния град Акве калиде в Бургас е открит надпис, датиран от управлението на римския император Траян (98–117 г.), съобщиха от Регионалния исторически музей в крайморския град. Артефактът е свидетелство за развитието и значението на Акве калиде през римската епоха и допълва вече известните писмени паметници от обекта, предава БТА.

Проучванията ръководи доц. Димчо Момчилов, а върху разчитането и научната интерпретация на новооткрития надпис работи епиграфът д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През последните няколко години на територията на Акве калиде бяха открити няколко римски надписи на латински език от I и II век. Сред тях е и този от времето на император Нерон. Открити са и няколко оброчни олтара с посвещения от II век. Археологическите проучвания се осъществяват от бургаския музей, с финансовата подкрепа на Община Бургас.

В началото на тази година археологическият екип, който работи на обекта, обобщи най-значимите открития през миналата 2025 година - част от римски мраморен басейн, средновековна църква и десетки находки, включително печати, монети и художествена керамика. Година по-рано археолозите откриха нимфеум при разкопките на Акве Калиде. Той заема централно място в бившите римските терми и е бил част от фонтан с надпис и статуя на трите нимфи - покровителки на минералните извори.


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