Истории за власт, война и човешки съдби на DOCK 2026

Историята не е само поредица от дати и събития. Зад нея стоят човешки съдби, избори, любов, предателство, война, изгнание и мечти. Именно към тях насочва поглед Международният фестивал за документално историческо кино DOCK, който от 17 до 22 септември 2026 г. ще събере за девети път публика и автори в Бургас.

Прожекциите ще се проведат в Културния дом на нефтохимика на пл. „Тройката“ 1. Програмата обхваща различни исторически епохи и части на света, като преминава от голямата политика и войните до изкуството, личната памет и съдбата на отделния човек.

От Силви Вартан до голямата политика

Фестивалът ще бъде открит на 17 септември от 19:30 ч. със специалната прожекция на „Силви Вартан. От любов“. Филмът на режисьора Ема Константинова, със сценарист и продуцент Георги Тошев, ще бъде представен пред публиката лично от известния журналист и създател на документални разкази.

Лентата проследява пътя на Силви Вартан от българското село Искрец до световните сцени. Филмът е сниман в продължение на 16 години и разказва за славата, раздялата с родината, любовта, загубата и цената на успеха. В него присъстват срещите с „Бийтълс“, любовта и раздялата с Джони Холидей, годините на емиграция и завръщането към България. Личната история на Вартан се превръща и в своеобразен портрет на страната през последните осем десетилетия.

Конкурсната програма продължава с „Ромен Гари: По-добре не би могло да се каже“, посветен на една от най-необикновените литературни и дипломатически фигури на XX век, преминала през различни самоличности, светове и исторически катаклизми.

Голямата политика влиза в програмата със „Саркози – Кадафи: Скандалът на всички скандали“, който разглежда отношенията между власт, пари и държавни лидери. „Кока-Колата на Сталин“ пък използва необичайна история, за да разкаже за пропагандата, политическата символика и начина, по който дори един всекидневен предмет може да се превърне в свидетел на епохата.

Военната история е представена от „Жестокият път“ и „Тайната на звездната ескадрила“, които връщат зрителите към моменти, когато решенията се вземат за секунди, но последствията остават за поколения.

Сред акцентите е и „Караваджо“, посветен на гения и противоречивата личност на един от най-големите художници в историята. Зад изкуството му филмът разкрива живот, белязан от страст, насилие и бягство.

От Зеленски до процеса срещу Айхман

Към съвременната история е насочен „Зеленски“, който проследява пътя на украинския президент от шоубизнеса до една от най-тежките политически роли на нашето време. За разлика от голяма част от останалите истории във фестивала, тази все още няма своя край.

„Най-големият страх на Хитлер“ се връща към нацистка Германия и онова, което диктатурата се опитва да скрие зад демонстрацията на абсолютна власт.

„Процесът срещу Айхман“ поставя въпроса за личната отговорност и границата между изпълнението на заповед и моралния избор чрез историята на една от ключовите фигури в нацисткия апарат.

Сред силните заглавия е и „Г-н Никой срещу Путин“, насочен към съвременна Русия и човека, който се изправя срещу една от най-мощните политически системи на нашето време. Филмът печели Специалната награда на журито в програмата World Cinema Documentary на фестивала Sundance 2025.

За първи път конкурс и за късометражно кино

DOCK 2026 разширява програмата си с първата самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино.

В нея са включени „Марсиански спомени“, „Статуите също умират?“, „Палестинска леща“, „Каменна памет“, „Брутализъм“, „Облавата в Ангулем (свидетелства и интервюта)“, „Забравеният форт на Флорида“, „Аз не забравям“ и „TGX“.

Новост в деветото издание е и Наградата на публиката, чрез която зрителите за първи път ще могат да определят свой фаворит.

Филмите ще бъдат оценявани от международно жури с председател режисьора и сценарист Боя Харизанова. Членове са историкът Даниел Каин, операторът Калоян Божилов, журналистът Константин Вълков и телевизионният и филмов експерт Олга Лозанова.

80 години от края на Третото българско царство

Специално място в DOCK 2026 заема темата „80 години от края на Третото българско царство“.

В тематичната селекция са включени „Фердинанд Български“ на Светослав Овчаров, „Момчето, което беше цар“ на Андрей Паунов, „Царят гражданин“ на Любослав Атанасов, „Завръщането на царя“ на Лъчезар Аврамов и „Един завет“.

Програмата предлага поглед към един от преломните периоди в българската история и към наследството му за държавата и обществото.

Темата ще има и своеобразен пролог още преди официалното откриване на фестивала. На 16 септември от 18:00 ч. в книжарница „Хеликон“ на пл. „Тройката“ №4 ще бъде представена книгата „Царска България (1879–1946)“ на проф. Петър Стоянович и доц. Ивайло Шалафов, издадена от „Книгомания“.

Трудът представлява първата и единствена по рода си енциклопедична монография за последните 145 години, посветена на структурата, историята и биографиите на българския владетелски двор. Луксозното издание съдържа над 650 рядко виждани снимки и документи. Посетителите ще могат да получат личен автограф от проф. Стоянович, а входът е свободен.

На 22 септември от 11:00 ч. в Регионалната библиотека ще се проведе и специалната среща „Увод в (кино)документалистиката“ с участието на проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов.

Деветото издание на фестивала ще приключи същия ден от 21:00 ч. с официалната церемония по закриването и връчването на Голямата награда на DOCK 2026 и Наградата на публиката.

Всички прожекции са с вход свободен.

Създаден през 2018 г., Международният фестивал за документално историческо кино DOCK вече девет години събира в Бургас киното и историята. В центъра му остават не само големите събития, но и хората зад тях, защото зад всяка историческа дата стои човешка съдба, а зад всяка политическа промяна стоят решения, които продължават да имат значение години по-късно.

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и Националния филмов център.