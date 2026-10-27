„Фани и Александър“ на Бергман оживява на сцената на Народния театър

„Фани и Александър“, едно от най-известните произведения на шведския режисьор и сценарист Ингмар Бергман, ще има нов сценичен живот в Народния театър „Иван Вазов“. Премиерата на спектакъла е насрочена за 19 и 20 януари 2027 г., а постановката е поверена на международно признатия шведски режисьор Линус Тунстрьом.

Репетициите вече започнаха с 15 актьори от трупата на Народния театър, избрани след кастинг през февруари. В спектакъла участват Велислав Павлов, Радина Кърджилова, Александър Тонев, Валентин Ганев, Ева Тепавичарова, Жорета Николова, Анета Иванова, Василена Винченцо, Димитър Николов, Кремена Славчева, Ненчо Костов, Стелиан Радев, Виктория Колева, Славена Керезова и Евгени Будинов.

„Много се вълнувам, че с първата репетиция започва и личната ми среща с този невероятен актьорски състав“, коментира Линус Тунстрьом. Режисьорът определя „Фани и Александър“ като история за семейството, любовта, свободата, въображението, театъра, властта, магията, детството и страха.

Тунстрьом сравнява предстоящите месеци работа с пътуване на влакче в увеселителен парк, изпълнено с резки ускорения, стръмни изкачвания и внезапни завои. „Днес ние се качваме на това влакче и няма да слезем от него до премиерата“, казва режисьорът.

„Фани и Александър“ проследява живота на семейство Екдал в Швеция в началото на XX век през погледа на двете деца Фани и Александър. След смъртта на баща им и повторния брак на тяхната майка уютният им и изпълнен с въображение свят се сблъсква със строгостта и авторитаризма на новия им дом.

Историята е най-позната от филма на Ингмар Бергман от 1982 г., смятан за едно от върховите произведения в кариерата му. „Фани и Александър“ получава шест номинации за наградите „Оскар“ и печели четири статуетки, включително за най-добър чуждоезичен филм, операторско майсторство, сценография и костюми.

Драматург и автор на сценичната адаптация за постановката в Народния театър е Армин Кербер, а преводът е на Меглена Боденска. Сценографията е поверена на Тило Ройтер, костюмите са на Йордан Михалев, а музиката е композирана от Рихард Боргард.

За Линус Тунстрьом произведението на Бергман не е непозната територия. Шведският режисьор, носител на театралната награда „Талия“, ръководи Uppsala Stadsteater между 2007 и 2016 г. и именно там поставя „Фани и Александър“ през 2012 г. Четири години по-късно спектакълът е представен и на международния театрален фестивал в Богота.

Сред останалите му проекти са „Фауст“ в Дрезден, номиниран за участие в престижния германски фестивал Theatertreffen, както и операта „Тристан и Изолда“ във Folkoperan в Стокхолм.

Новата българска версия на „Фани и Александър“ ще се срещне с публиката за първи път на 19 и 20 януари 2027 г. на сцената на Народния театър „Иван Вазов“.