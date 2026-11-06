Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември

Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември, четвъртък, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Това са съобщили близките на твореца за БТА. Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване.

Причината за смъртта не е посочена в съобщението за поклонението. Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред най-разпознаваемите български скулптори, а през годините беше и общественик и политик.

Скулптор и председател на парламента

Рашидов е бил избиран многократно за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание след поредица от неуспешни гласувания и постигнато съгласие между парламентарните сили.

Той е бил министър на културата в две правителства. Политическата му кариера обаче върви паралелно с работата му като скулптор, с която изгражда национална и международна известност.

След смъртта му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа: „Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“. Борисов определи Рашидов като голям творец, министър, общественик и свой приятел.

Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов“, където граждани, колеги, политици и общественици ще могат да отдадат почит на твореца.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, dariknews.bg