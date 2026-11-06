Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември

Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември, четвъртък, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Това са съобщили близките на твореца за БТА. Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване.
Причината за смъртта не е посочена в съобщението за поклонението. Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред най-разпознаваемите български скулптори, а през годините беше и общественик и политик.
Скулптор и председател на парламента
Рашидов е бил избиран многократно за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание след поредица от неуспешни гласувания и постигнато съгласие между парламентарните сили.
Той е бил министър на културата в две правителства. Политическата му кариера обаче върви паралелно с работата му като скулптор, с която изгражда национална и международна известност.
След смъртта му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа: „Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“. Борисов определи Рашидов като голям творец, министър, общественик и свой приятел.
Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов“, където граждани, колеги, политици и общественици ще могат да отдадат почит на твореца.
Източници: novini.bg, bntnews.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще си
14:42 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бойко Разбойко
14:44 06.11.2026
4 Тиквата
14:45 06.11.2026
5 Чул и видял
- Време е за Възраждане!
Коментиран от #6
14:45 06.11.2026
6 Чул и видял
До коментар #5 от "Чул и видял":Забравих да спомена.
Свидетелите са биле от DW и от Института за изследване на войната.
14:48 06.11.2026
7 Пич
Почивай в мир!!!
Коментиран от #9
14:48 06.11.2026
8 след кратко боледуване
15:07 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 метача
15:14 06.11.2026
12 Пущиня(к)
15:22 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.