Новини
Култура »
Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември
  Тема: Известни личности

Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември

6 Ноември, 2026 14:40 692 13

  • вежди рашидов-
  • поклонение-
  • народен театър-
  • скулптура-
  • народно събрание

Последното сбогуване с твореца ще се състои от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“. Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване

Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Поклонението пред скулптора и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември, четвъртък, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Това са съобщили близките на твореца за БТА. Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване.

Причината за смъртта не е посочена в съобщението за поклонението. Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред най-разпознаваемите български скулптори, а през годините беше и общественик и политик.

Скулптор и председател на парламента

Рашидов е бил избиран многократно за народен представител от ГЕРБ. През октомври 2022 г. оглави 48-ото Народно събрание след поредица от неуспешни гласувания и постигнато съгласие между парламентарните сили.

Той е бил министър на културата в две правителства. Политическата му кариера обаче върви паралелно с работата му като скулптор, с която изгражда национална и международна известност.

След смъртта му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа: „Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“. Борисов определи Рашидов като голям творец, министър, общественик и свой приятел.

Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов“, където граждани, колеги, политици и общественици ще могат да отдадат почит на твореца.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, dariknews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще си

    6 1 Отговор
    Сипя едно, и ще пия за да го почета!

    14:42 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойко Разбойко

    4 0 Отговор
    Много знаеше и много говореше като пийне.- ,, инфаркт,,

    14:44 06.11.2026

  • 4 Тиквата

    5 0 Отговор
    Сложете надпис WC, че всички да знаем къде е.

    14:45 06.11.2026

  • 5 Чул и видял

    2 2 Отговор
    Според свидетели, последно преди смъртта си е изрекъл думите:

    - Време е за Възраждане!

    Коментиран от #6

    14:45 06.11.2026

  • 6 Чул и видял

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чул и видял":

    Забравих да спомена.
    Свидетелите са биле от DW и от Института за изследване на войната.

    14:48 06.11.2026

  • 7 Пич

    7 4 Отговор
    Големите мъже си отиват, и остават само някакви лигави желирани подобия!!!
    Почивай в мир!!!

    Коментиран от #9

    14:48 06.11.2026

  • 8 след кратко боледуване

    4 0 Отговор
    или инфаркт както каза мария

    15:07 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 метача

    2 0 Отговор
    помете пак

    15:14 06.11.2026

  • 12 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Е оа баш тогава не моем да идем, зает съм. Удрите по една псувня и зарад мене.

    15:22 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.