Александър Морфов на 66: Режисьорът, който не прави компромиси

На сцената неговите герои рядко стоят спокойно. Те се движат, спорят, пеят, падат и отново се изправят. Така Александър Морфов превърна „Хъшове“, „Дон Кихот“ и „Животът е прекрасен“ в спектакли, които продължават да се помнят и след края на представлението.

Режисьорът е роден на 9 ноември 1960 г. в Ямбол. На 66 години той има зад гърба си работа в български и чуждестранни театри, кино и телевизия, както и десетки отличия.

От техническото образование до театъра

Морфов първоначално учи в Техническия университет във Варна, но театърът постепенно променя посоката на живота му. Завършва режисура за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1990 г., а четири години по-късно и кинорежисура.

Професионалният му път започва в Сливен, а от 1993 г. е режисьор в Народния театър „Иван Вазов“. В периода 2000–2002 г. е директор на театъра. Между 2001 и 2006 г. ръководи като главен режисьор Театър „Вера Комисаржевская“ в Санкт Петербург и поставя спектакли и в Москва.

Спектаклите, с които остава в българския театър

Първата му голяма постановка в Народния театър е „Дон Кихот“ от 1994 г. Следват „Сън в лятна нощ“, „Декамерон“, „Дон Жуан“, „Полет над кукувиче гнездо“ и авторският спектакъл „На ръба“.

Най-силно свързваното с името му заглавие е „Хъшове“, поставено през 2004 г. Спектакълът получава награда „Икар“ през 2005 г. и се превръща в едно от емблематичните заглавия на Народния театър. Постановката по Вазов съществува и като телевизионна продукция, режисирана от Морфов.

През 2012 г. той поставя „Животът е прекрасен“ по пиесата „Самоубиецът“ на Николай Ердман. В спектакъла участват Камен Донев, Рени Врангова, Светлана Янчева, Руси Чанев и други актьори от трупата на Народния театър. През 2024 г. Морфов представя и новата версия „И все пак животът е прекрасен“.

Награди и остър обществен глас

Морфов е носител на награди „Икар“ и „Аскеер“, включително за „Хъшове“, „Дон Жуан“ и „На ръба“. Носител е и на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Неговите спектакли често говорят за свободата, достойнството и сблъсъка между човека и властта. В интервю за bTV режисьорът формулира отношението си към националната идея така:

„Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите.“

Освен като режисьор Морфов е познат и като актьор. Участва във филми като „Иван и Александра“, „Козият рог“, „Приятелите на Емилия“, „След края на света“ и „Пътуване към Йерусалим“.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg, old-news.bnr.bg