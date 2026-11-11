Поклонението пред Вежди Рашидов е на 12 ноември

Поклонението пред Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Близки, приятели, колеги и представители на културния и обществения живот ще се съберат, за да отдадат последна почит на скулптора, общественик и политик.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември 2026 г. на 74-годишна възраст след кратко боледуване. Новината за поклонението беше съобщена от неговите близки, а Народното събрание почете паметта му с едноминутно мълчание.

Творчески път и международно признание

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. получава диплома по скулптура от Националната художествена академия, където негов преподавател е проф. Димитър Даскалов.

През 1981 г. печели голямата награда на Ватикана на името на Данте Алигиери в Равена за творбата „Вратата на Рая“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Сред разпознаваемите му произведения са монументите „Джон Ленън“ и „Ключът на София“. Той е автор и на статуетките за отличията „Златната роза“ на кинофестивала във Варна и „Сирак Скитник“ на Българското национално радио. Негови творби са представяни в изложби в България и чужбина и се съхраняват в музейни и частни колекции в Европа, Азия и Северна Америка.

Два мандата като министър на културата

Политическата кариера на Вежди Рашидов започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ. Той е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов, а по-късно оглавява парламентарната Комисия по културата и медиите.

На 21 октомври 2022 г. Рашидов е избран за председател на 48-ото Народно събрание и остава на поста до февруари 2023 г. Хронологията на парламента посочва периода на неговото председателство като 19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г.

След кончината му председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви: „Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие.“ Тя го определи като „големия български творец и видния български скулптор“, министър на културата в две правителства и председател на 48-ото Народно събрание.

Последната почит към Вежди Рашидов ще бъде в Народния театър „Иван Вазов“ на 12 ноември.