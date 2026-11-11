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Поклонението пред Вежди Рашидов е на 12 ноември
  Тема: Известни личности

Поклонението пред Вежди Рашидов е на 12 ноември

11 Ноември, 2026 15:58 673 8

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  • скулптура-
  • народно събрание

Последната почит към скулптора и бивш председател на парламента ще бъде в Народния театър „Иван Вазов“ в София

Поклонението пред Вежди Рашидов е на 12 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поклонението пред Вежди Рашидов ще се състои на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Близки, приятели, колеги и представители на културния и обществения живот ще се съберат, за да отдадат последна почит на скулптора, общественик и политик.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември 2026 г. на 74-годишна възраст след кратко боледуване. Новината за поклонението беше съобщена от неговите близки, а Народното събрание почете паметта му с едноминутно мълчание.

Творчески път и международно признание

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. получава диплома по скулптура от Националната художествена академия, където негов преподавател е проф. Димитър Даскалов.

През 1981 г. печели голямата награда на Ватикана на името на Данте Алигиери в Равена за творбата „Вратата на Рая“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Сред разпознаваемите му произведения са монументите „Джон Ленън“ и „Ключът на София“. Той е автор и на статуетките за отличията „Златната роза“ на кинофестивала във Варна и „Сирак Скитник“ на Българското национално радио. Негови творби са представяни в изложби в България и чужбина и се съхраняват в музейни и частни колекции в Европа, Азия и Северна Америка.

Два мандата като министър на културата

Политическата кариера на Вежди Рашидов започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ. Той е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов, а по-късно оглавява парламентарната Комисия по културата и медиите.

На 21 октомври 2022 г. Рашидов е избран за председател на 48-ото Народно събрание и остава на поста до февруари 2023 г. Хронологията на парламента посочва периода на неговото председателство като 19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г.

След кончината му председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви: „Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие.“ Тя го определи като „големия български творец и видния български скулптор“, министър на културата в две правителства и председател на 48-ото Народно събрание.

Последната почит към Вежди Рашидов ще бъде в Народния театър „Иван Вазов“ на 12 ноември.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За починалите

    5 1 Отговор
    Или хубаво или нищо.

    В този случай нищо.

    16:07 11.11.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    2 0 Отговор
    Много знаеше и много говореше като пийне.Наложи се ,, инфаркт,, въпреки че никога не е страдал от сърце.

    16:16 11.11.2026

  • 3 Т Живков

    1 1 Отговор
    Патриарха Сатанайл ще го окъди

    Коментиран от #4, #5

    16:25 11.11.2026

  • 4 Ходжа Копейкин

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    А,другарката Цола Драгойчева ще го полее .

    16:47 11.11.2026

  • 5 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    защото е в театъра, и е мюсюлманин!

    Коментиран от #8

    16:55 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин от Кърджали

    1 2 Отговор
    Турчинът Вежди Рашидов е по-истински българин от хилядите Киряк Стефчовци пръкнали се в нашата страна...

    17:16 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.