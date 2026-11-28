Първите книги са събрани от дарители, киносалонът отваря врати още през 1930 г., а след войната сградата е възстановена с доброволния труд на жителите на квартала. На 28 ноември Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926“ в София навършва 100 години.

Юбилейният концерт-спектакъл „Жива светлина“ ще се състои на 30 ноември в Театър „Българска армия“. Събитието е посветено на историята и днешната дейност на културната институция, създадена по инициатива на граждани от района на днешния квартал „Иван Вазов“.

От дарителска библиотека до културен дом

В началото читалището разчита на книги, дарени от учредителите и други жители на столицата. През 1929 г. то се премества в първата си сграда, построена по проект на архитект Христо Атанасов. Година по-късно към нея е открит киносалон.

Сградата е преустроена в периода 1946–1948 г. след пораженията, нанесени на София по време на Втората световна война. В архивен материал на Българската телеграфна агенция от 3 октомври 1948 г. се посочва, че гражданите от квартала са участвали най-дейно в изграждането ѝ с доброволен безплатен труд.

При откриването тогава читалището разполага с 22 канцеларии, две малки салончета за конференции и кръжоци, просветен салон с 400 места, кинотеатрален салон с 600 места, читалня и библиотека. В словото си председателят на Президиума на Великото народно събрание Минчо Нейчев определя новооткритата сграда като „огнище на просвета и култура“ в квартал „Иван Вазов“.

Хорът „Христина Морфова“ остава емблема

Сред най-разпознаваемите състави на читалището е Женският хор „Христина Морфова“, създаден през 1936 г. в памет на именитата българска певица. През април 1972 г. хорът отбелязва 35 години с концерт в зала „България“. По архивни данни дотогава съставът е изнесъл стотици концерти в страната и чужбина и е получил български и международни отличия.

Днес към читалището работят библиотека, музикална и езикова школа, школа по изобразително изкуство, детски музикален театър, хорова студия, танцов състав, балетно студио и женски хор. Институцията развива дейност в период, когато София бързо разширява мрежата си от читалища. Между 1917 и 1927 г. в столицата са създадени 19 нови културно-просветни средища, посочва вестник „Труд“.

За своята просветителска и културна дейност читалището е отличавано с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен, почетния знак на София, златен медал на Общобългарско сдружение „Мати Болгария“, „Златен век“ на Министерството на културата и почетния знак на Съюза на народните читалища.

Източници: bta.bg, trud.bg